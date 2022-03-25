ABD'yi 2 gecede 63 hortum vurdu

5 eyaleti etkisi altına alan şiddetli kasırga ve hortumlar sonucunda Teksas’ın Grayson bölgesinde 73 yaşında bir kadın, New Orleans’ta da 25 yaşında bir erkek hayatını kaybederken onlarca kişi yaralanmış, birçok ev ve iş yeri kullanılamayacak hale gelmişti.