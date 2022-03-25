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ABD'yi 2 gecede 63 hortum vurdu

ABD'nin güneyindeki 5 eyalette bu hafta iki gecede 60’tan fazla şiddetli kasırga ve hortumun meydana geldiği belirtildi. Afetlerde 2 kişi ölürken, onlarca kişi yaralandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 25.03.2022 - 06:24

ABD'yi 2 gecede 63 hortum vurdu - 1

ABD Ulusal Meteoroloji Servisinden yapılan açıklamada, pazartesi ve salı gecesi ülkenin güney eyaletleri Texas, Oklahoma, Louisiana, Mississippi ve Alabama'da 63 hortum felaketinin gerçekleştiği kaydedildi.

ABD'yi 2 gecede 63 hortum vurdu - 2

Pazartesi gecesi Teksas'ın Jacksboro ve Sherwood Shores yerleşkelerini vuran EF-2 kategorisindeki kasırga ve hortumların hızının saatte 240 kilometreyi bulduğu bildirildi.

ABD'yi 2 gecede 63 hortum vurdu - 3

Louisiana eyaletinin New Orleans şehrinde salı gecesi meydana gelen hortumun da EF-3 kategorisinde saatte 210 kilometre hıza ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

ABD'yi 2 gecede 63 hortum vurdu - 4

Pazartesi gecesi Teksas ve Oklahoma'da oluşan şiddetli kasırga ve hortumlar doğu istikametine kayarak ertesi gece de New Orleans şehrinin güney bölgeleri Arabi ve St. Bernard Parish'te büyük hasara yol açmıştı.

ABD'yi 2 gecede 63 hortum vurdu - 5

5 eyaleti etkisi altına alan şiddetli kasırga ve hortumlar sonucunda Teksas’ın Grayson bölgesinde 73 yaşında bir kadın, New Orleans’ta da 25 yaşında bir erkek hayatını kaybederken onlarca kişi yaralanmış, birçok ev ve iş yeri kullanılamayacak hale gelmişti.

ABD'yi 2 gecede 63 hortum vurdu - 6
ABD'yi 2 gecede 63 hortum vurdu - 7
ABD'yi 2 gecede 63 hortum vurdu - 8
ABD'yi 2 gecede 63 hortum vurdu - 9
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