ABD’yi bu yaz milyonlarca mutant sivrisinek istila edecek

ntv.com.tr 08.06.2020 - 16:15
Sivrisinekler, dang humması, zika virüsü ve sıtma gibi hastalıkların ısırdığı insanlara geçmesine neden oluyor. Bilim insanları bu soruna çare olması amacıyla laboratuvarda gen saldırısına uğramış sivrisinekler geliştirdi.
Söz konusu mutant böceklerin bu yaz ABD’de serbest bırakılacağı açıklandı. Araştırmacılar, genetiği deniştirilmiş sivrisinekler ile yerel popülasyonun çiftleşmesi sonucunda, bölgedeki enfekte sivrisinek popülasyonunun yok olmasını ya da sayısının azalmasını umut ediyor.
Ancak, söz konusu teknoloji laboratuvar deneylerinde ümit vaat ederken, uzmanlar planın vahşi doğada korkunç bir yıkıma neden olabileceği konusunda uyarıyor.
Mutant böceklerin doğaya bırakılmasına ilişkin, The Conversation’da bir makale yazan bir grup doğa ve etik bilimcisi, “Söz konusu strateji, her yıl sivrisinek kaynaklı hastalıklardan etkilenen yüz milyonlarca insan için önemli potansiyel faydalar sağlıyor. Bununla birlikte, mevcut hükümet gözetimi ve genetik olarak değiştirilmiş sivrisineklerin bilimsel değerlendirmesi ele alındığında, bu durumun doğaya ve biyolojik çeşitliliğe verebileceği zararlara ilişkin yeterli sorumluluğun alındığı hususunda endişeliyiz” ifadelerini kullandı.
Oxitec'in tartışmalı planı Mayıs ayında ABD Çevre Koruma Dairesi tarafından Florida ve Teksas'ta "deneysel kullanım" için onaylandı.
Bu yazdan itibaren, gelecek iki yıl boyunca her hafta milyonlarca genetik olarak değiştirilmiş erkek sivrisinek serbest bırakılacak.