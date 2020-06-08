ABD’yi bu yaz milyonlarca mutant sivrisinek istila edecek

"DOĞAYA VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞE VEREBİLECEĞİ ZARARLARDAN DOLAYI ENDİŞELİYİZ"

Mutant böceklerin doğaya bırakılmasına ilişkin, The Conversation’da bir makale yazan bir grup doğa ve etik bilimcisi, “Söz konusu strateji, her yıl sivrisinek kaynaklı hastalıklardan etkilenen yüz milyonlarca insan için önemli potansiyel faydalar sağlıyor. Bununla birlikte, mevcut hükümet gözetimi ve genetik olarak değiştirilmiş sivrisineklerin bilimsel değerlendirmesi ele alındığında, bu durumun doğaya ve biyolojik çeşitliliğe verebileceği zararlara ilişkin yeterli sorumluluğun alındığı hususunda endişeliyiz” ifadelerini kullandı.