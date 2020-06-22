ABD’yi Covid-19’un ardından aşırı sıcaklar tehdit ediyor: On binlerce ölüm meydana gelebilir

ntv.com.tr 22.06.2020 - 17:02 | Son Güncelleme : 22.06.2020 - 17:06
ABD’de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin bildirdiğine göre her yıl 600 insanın aşırı sıcaklara bağlı olarak yaşamını yirtidiği düşünüyor. Ancak, 1997-2006 arasında tutulan ABD Ulusal Sağlık İstatistikleri verilerini inceleyen Kanadalı araştırmacılar gerçek yıllık ölüm sayısının 5 bin 600’ün üstünde olabileceğini açıkladı.
Veriler, çalışmaya dahil ilçelerde ısı arıtışıyla ortaya çıkan rahatsızlıklar nedeniyle yılda ortalama 3 bin 309 kişinin, aşırı sıcaklık nedeniyle de her yıl 2 bin 299 kişinin hayatını kaybettiğini gösterdi.
Bununla birlikte, ABD’de corona virüs salgını ülke çapında devam ederken uzmanlar yaz mevsiminin gelişiyle ölü sayısının on binleri bulabileceğinden endişe ediyor.
Meteoroloji uzmanları, Haziran ve Ağustos ayları arasında ABD’nin bazı bölgelerinde rekor sıcaklıkların yaşanacağı konusunda uyardı. Araştırmacılara göre, ortalamanın üzerinde seyreden sıcak hava, kısmen Pasifik Okyanusu'nda tespit edilen soğuk deniz yüzeyi ısısının bir sonucu olabilir ve ilerleyen zamanlarda kuraklık ve sellere yol açabilir.
Çalışmanın başyyazarı olan British Columbia Üniversitesi Profesörü Dr. Kate Weinberger’e göre, sıcak bir günün ne kadar tehlikeli olabileceği, kişinin yaşadığı yere bağlı olarak değişiyor. “32 derece Seatlle tehlikliyken, Phoenix’te tehlikeli olmayabilir. Çünkü Phoenix gibi yerlerde kamusal alanlarda klima kullanımı daha yaygın. Ancak yoğun klima kullanımı Covid-19’un yayılımını hızlandırabilir” dedi.
Weinberger, ayrıca nüfusün demografik özelliklerin de nüfusun sıcaklığa maruz kalma şiddetinde önemli bir rol oynadığını söyledi.
Weinberger ve ekibi, Ulusal Sağlık İstatistikleri Merkezi'ndeki ölüm ölüm kayıtlarına ilişkin verileri toplayarak aşırı sıcağa maruz kalan kişileri tespit ettii. Bu bilgi, ABD genelinde dört kilometrekarelik alana kadar sıcaklıkları tahmin eden Bağımsız Eğimler Modelinde Parametre Yükseltme İlişkileri (PRISM) ile birleştirildi.
(Haritada ABD'deki sıcaklıkların Haziran ve Ağustos arasında ülkenin batısında ve kuzeydoğusunda ortalamanın üzerinde olacağı görülüyor.)
BUSPH İklim ve Sağlık programı direktörü olan araştırmanın kıdemli yazarı Dr. Gregory Wellenius ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Aşırı sıcaklar, bugün toplumlarımızın ve ailelerimizin sağlığı için en büyük tehditlerden birini oluştırıyor. Halk sağlığı görevlileri, günlerce aşırı sıcağın etkisine maruz kalanları suyarmak ve risklerini en aza indirmelerine yardımcı olmak için ısı eylem planlarını uygulama sorumluluğuna sahiptir” dedi.
(Haritada aşırı sıcaklığa bağlı ölümlerin yoğun olarak gerçekleştiği yerler kırmızı ile işaretli.)
Öte yandan, çalışmanın yazarları corona virüsün bu yaz birçok insanın serinlemekten alıkoyacağını düşündüklerii söyledi.
Wellenius, “Sıcak günlerde halka açık, klimalı alanlar oluşturmak şu anda pandemi nedeniyle büyük bir risk taşıyor. İnsanları hem sıcağın olumsuz etkilerinden hem de Covid-19’dan korumak için yeni protokoller gerekiyor. Özellikle virüse karşı savunmasız topluluklar arasındaki yüksek işsizlik oranları göz önüne alındığında, bu yaz ısının insanların sağlığı üzerinde daha da büyük bir etkisi olacağını öngörebiliriz” ifadelerini kullandı.
Diğer taraftan, ABD’de corona virüs nedeniyle şu anda kadar 122 bini aşkın ölüm ve 2 milyon 500 bine yakın vaka kaydedildi.