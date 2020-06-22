ABD’yi Covid-19’un ardından aşırı sıcaklar tehdit ediyor: On binlerce ölüm meydana gelebilir

Wellenius, “Sıcak günlerde halka açık, klimalı alanlar oluşturmak şu anda pandemi nedeniyle büyük bir risk taşıyor. İnsanları hem sıcağın olumsuz etkilerinden hem de Covid-19’dan korumak için yeni protokoller gerekiyor. Özellikle virüse karşı savunmasız topluluklar arasındaki yüksek işsizlik oranları göz önüne alındığında, bu yaz ısının insanların sağlığı üzerinde daha da büyük bir etkisi olacağını öngörebiliriz” ifadelerini kullandı.

Diğer taraftan, ABD’de corona virüs nedeniyle şu anda kadar 122 bini aşkın ölüm ve 2 milyon 500 bine yakın vaka kaydedildi.