ABD’yi Covid-19’un ardından aşırı sıcaklar tehdit ediyor: On binlerce ölüm meydana gelebilir

Kanadalı araştırmalar, yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisinin merkezi olan ABD’de aşırı sıcaklar nedeniyle her yıl daha fazla insanın yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bununla birlikte, bilim insanları, ABD’yi bu yaz aşırı sıcakların vuracağını ve kamusal alanlarda klima kullanımı artışı nedeniyle Covid-19 kaynaklı vaka ve ölüm sayılarının yükselebileceği konusunda uyardı. Aşırı sıcaklar ve salgının etkisinin birleşmesiyle ülkede bu yaz on binlerce ölümün meydana gelebileceği açıklandı.

ntv.com.tr 22.06.2020 - 17:02 | Son Güncelleme : 22.06.2020 - 17:06

ABD’yi Covid-19’un ardından aşırı sıcaklar tehdit ediyor: On binlerce ölüm meydana gelebilir - 1

"HER YIL 5 BİN 600 KİŞİ SICAK HAVA NEDENİYLE ÖLÜYOR"

ABD’de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin bildirdiğine göre her yıl 600 insanın aşırı sıcaklara bağlı olarak yaşamını yirtidiği düşünüyor. Ancak, 1997-2006 arasında tutulan ABD Ulusal Sağlık İstatistikleri verilerini inceleyen Kanadalı araştırmacılar gerçek yıllık ölüm sayısının  5 bin 600’ün üstünde olabileceğini açıkladı.

ABD’yi Covid-19’un ardından aşırı sıcaklar tehdit ediyor: On binlerce ölüm meydana gelebilir - 2

Veriler, çalışmaya dahil ilçelerde ısı arıtışıyla ortaya çıkan rahatsızlıklar nedeniyle yılda ortalama 3 bin 309 kişinin, aşırı sıcaklık nedeniyle de  her yıl 2 bin 299 kişinin hayatını kaybettiğini gösterdi.

Bununla birlikte, ABD’de corona virüs salgını ülke çapında devam ederken uzmanlar yaz mevsiminin gelişiyle ölü sayısının on binleri bulabileceğinden endişe ediyor.

ABD’yi Covid-19’un ardından aşırı sıcaklar tehdit ediyor: On binlerce ölüm meydana gelebilir - 3

HAZİRAN VE AĞUSTOS ARASINDA ABD'Yİ AŞIRI SICAKLAR VURACAK

Meteoroloji uzmanları, Haziran ve Ağustos ayları arasında ABD’nin bazı bölgelerinde rekor sıcaklıkların yaşanacağı konusunda uyardı. Araştırmacılara göre, ortalamanın üzerinde seyreden  sıcak hava, kısmen Pasifik Okyanusu'nda tespit edilen soğuk deniz yüzeyi ısısının bir sonucu olabilir ve ilerleyen zamanlarda kuraklık ve sellere yol açabilir. 

ABD’yi Covid-19’un ardından aşırı sıcaklar tehdit ediyor: On binlerce ölüm meydana gelebilir - 4

YOĞUN KLİMA KULLANIMI SALGINI HIZLANDIRABİLİR

Çalışmanın başyyazarı olan British Columbia Üniversitesi Profesörü Dr. Kate Weinberger’e göre, sıcak bir günün ne kadar tehlikeli olabileceği, kişinin yaşadığı yere bağlı olarak değişiyor. “32 derece Seatlle tehlikliyken, Phoenix’te tehlikeli olmayabilir. Çünkü Phoenix gibi yerlerde kamusal alanlarda klima kullanımı daha yaygın. Ancak yoğun klima kullanımı  Covid-19’un yayılımını hızlandırabilir” dedi.

ABD’yi Covid-19’un ardından aşırı sıcaklar tehdit ediyor: On binlerce ölüm meydana gelebilir - 5

Weinberger, ayrıca nüfusün demografik özelliklerin de nüfusun sıcaklığa maruz kalma şiddetinde önemli bir rol oynadığını söyledi.

Weinberger ve ekibi, Ulusal Sağlık İstatistikleri Merkezi'ndeki ölüm  ölüm kayıtlarına ilişkin verileri toplayarak aşırı sıcağa maruz kalan kişileri tespit ettii. Bu bilgi, ABD genelinde dört kilometrekarelik alana kadar sıcaklıkları tahmin eden Bağımsız Eğimler Modelinde Parametre Yükseltme İlişkileri (PRISM) ile birleştirildi.

(Haritada ABD'deki sıcaklıkların Haziran ve Ağustos arasında ülkenin batısında ve kuzeydoğusunda ortalamanın üzerinde olacağı görülüyor.)

ABD’yi Covid-19’un ardından aşırı sıcaklar tehdit ediyor: On binlerce ölüm meydana gelebilir - 6

BUSPH İklim ve Sağlık programı direktörü olan araştırmanın kıdemli yazarı Dr. Gregory Wellenius ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada,  “Aşırı sıcaklar, bugün toplumlarımızın ve ailelerimizin sağlığı için en büyük tehditlerden birini oluştırıyor. Halk sağlığı görevlileri, günlerce aşırı sıcağın etkisine maruz kalanları suyarmak ve risklerini en aza indirmelerine yardımcı olmak için  ısı eylem planlarını uygulama sorumluluğuna sahiptir” dedi.

(Haritada aşırı sıcaklığa bağlı ölümlerin yoğun olarak gerçekleştiği yerler kırmızı ile işaretli.)

ABD’yi Covid-19’un ardından aşırı sıcaklar tehdit ediyor: On binlerce ölüm meydana gelebilir - 7

ABD'LİLER COVİD-19 YA DA SICAKLIK ARASINDA SEÇİM YAPMAK ZORUNDA KALACAK

Öte yandan, çalışmanın yazarları corona virüsün bu yaz birçok insanın serinlemekten alıkoyacağını düşündüklerii söyledi.

ABD’yi Covid-19’un ardından aşırı sıcaklar tehdit ediyor: On binlerce ölüm meydana gelebilir - 8

Wellenius, “Sıcak günlerde halka açık, klimalı alanlar oluşturmak şu anda pandemi nedeniyle büyük bir risk taşıyor. İnsanları hem sıcağın olumsuz etkilerinden hem de Covid-19’dan korumak için yeni protokoller gerekiyor. Özellikle virüse karşı savunmasız topluluklar arasındaki yüksek işsizlik oranları göz önüne alındığında, bu yaz ısının insanların sağlığı üzerinde daha da büyük bir etkisi olacağını öngörebiliriz” ifadelerini kullandı.

Diğer taraftan, ABD’de corona virüs nedeniyle şu anda kadar 122 bini aşkın ölüm ve 2 milyon 500 bine yakın vaka kaydedildi.

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