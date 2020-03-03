ABD'yi hortum vurdu: 25 kişi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı 03.03.2020 - 20:18 | Son Güncelleme : 04.03.2020 - 05:04
ABD'nin güneydoğusundaki Tennessee eyaletinde etkili olan hortum nedeniyle en az 25 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
Tennessee Valisi Bill Lee ile telefonda ile görüşen ABD Başkanı Donald Trump, bölgeye yardım yapılacağını söyledi.
Cuma günü afet bölgesini ziyaret edeceğini belirten Trump, “Sevgimizi ve ulusal dualarımızı etkilenen her aileye gönderiyoruz. Oraya geleceğiz, iyileştireceğiz, yeniden inşa edeceğiz ve onlara yardım edeceğiz.” ifadesini kullandı.