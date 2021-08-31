ABD'yi Ida kasırgası vurdu: 1 kişi öldü, 1 milyon kişi elektriksiz

NTV - Anadolu Ajansı 31.08.2021 - 06:32
Dördüncü kategorideki Ida kasırgası, Louisiana eyaletini etkisi altına aldı. Aşırı yağışın yanı sıra hızı saatte 240 kilometreye bulan rüzgar çevrede hasara yol açtı.
ABD tarihinin en güçlü beşinci kasırgası olarak kayıtlara geçen Ida güç kaybetse de rüzgar hızı saatte 170 kilometrenin üzerinde seyrediyor.
Kasırga nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Kasırga nedeniyle New Orleans kentinin tamamı elektriksiz kalırken, yaklaşık bir milyon kişiye elektrik verilemiyor.
Eyalet yetkilileri, elektrik ve iletişim kesintilerinin arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığını açıkladı.
Louisina’nın en büyük elektrik şirketi Entergy, elektrik kesintilerinin kaynağını henüz bilmediklerini, kasırganın hasarını tespit etmenin günler sürebileceğini, elektrik kesintilerinin giderilmesinin ise "haftalar sürmesini" beklediklerini duyurdu.