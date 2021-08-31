ABD'yi Ida kasırgası vurdu: 1 kişi öldü, 1 milyon kişi elektriksiz

ABD tarihinin en güçlü beşinci kasırgası olarak kayıtlara geçen Ida güç kaybetse de rüzgar hızı saatte 170 kilometrenin üzerinde seyrediyor.

Louisina’nın en büyük elektrik şirketi Entergy, elektrik kesintilerinin kaynağını henüz bilmediklerini, kasırganın hasarını tespit etmenin günler sürebileceğini, elektrik kesintilerinin giderilmesinin ise "haftalar sürmesini" beklediklerini duyurdu.

Kasırga nedeniyle New Orleans kentinin tamamı elektriksiz kalırken, yaklaşık bir milyon kişiye elektrik verilemiyor.

Louisiana'da 2005'te etkili olan Katrina Kasırgası'nda bin 800 kişi yaşamını yitirmiş, on binlerce kişi günlerce kurtarılmayı beklemişti.



Katrina kasırgasının ardından sel ve su baskınlarına karşı geniş önlemler alındığına vurgu yapan ABD'li yetkililerse tablonun 16 yıl öncekinden farklı olacağı görüşünde.