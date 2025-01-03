ABD'yi kana bulayan saldırganın ses kayıtları ortaya çıktı: Çarpıcı "alkol" ayrıntısı
ABD'nin New Orleans eyaletindeki yeni yıl kutlamasına katılanların üzerine kamyon sürerek 15 kişiyi öldüren Şemseddin Cabbar'a ait üç ses kaydına ulaşıldı. Saldırıdan yaklaşık bir yıl önce müzik, sarhoş edici maddeler, seks ve diğer zevklerin “yok edilmeyi hak eden kötülükler” olduğuna dair inançlarını dile getiren Cabbar, daha önce alkollü araç kullanmaktan ceza almış.
Terör örgütü DAEŞ'in bayrağını taşıyan bir kamyoneti New Orleans'ta yılbaşı eğlencesi düzenleyen kalabalığın üzerine sürerek 14 kişiyi öldüren Şemseddin Cabbar’a ilişkin ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.
Cabbar, saldırıdan yaklaşık bir yıl önce müzik, sarhoş edici maddeler, seks ve diğer zevklerin “yok edilmeyi hak eden kötülükler” olduğuna dair inançlarını dile getirmiş.
SoundCloud platformunda “Jabbar” adıyla açılan bir hesap, bu ve diğer radkal görüşlerini içeren her biri yaklaşık 20 dakikalık üç kayıt yayınladı.
The Guardian gazetesinde yer alan habere göre kayıtlardaki ses, Cabbar'ın işlettiği emlak işini tanıtan bir videoda duyulan sesle eşleşiyor.