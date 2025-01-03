ABD'yi kana bulayan saldırganın ses kayıtları ortaya çıktı: Çarpıcı "alkol" ayrıntısı

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAKTAN MAHKUMİYET ALMIŞ

Punchbowl News dün, bazı ABD Temsilciler Meclisi ve Senato üyelerine verilen bir brifinge dayanarak Cabbar'ın New Orleans'taki saldırıdan önceki sabah Facebook'ta beş video yayınladığını bildirdi. Punchbowl'un kongre muhabiri Mica Soellner X'te, brifing alan bir kaynağa atıfta bulunarak şunları yazdı: “İlk videoda DAEŞ ideolojisine bağlılığını açıkladı, ikincisinde ise ‘iradesini ortaya koydu’.”

Cabbar mahkeme dosyalarında iki boşanmasından birinin ev borcunu ödemesini zorlaştırdığından şikayet etmişti.

Diğer yasal sorunlar arasında alkollü araç kullanmaktan mahkumiyet ve ilk kez TMZ tarafından bildirilen, kendisine kötü davrandığını iddia eden eski eşi tarafından alınan bir uzaklaştırma emri olduğu da bildirildi.