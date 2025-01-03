ABD'yi kana bulayan saldırganın ses kayıtları ortaya çıktı: Çarpıcı "alkol" ayrıntısı

ABD'nin New Orleans eyaletindeki yeni yıl kutlamasına katılanların üzerine kamyon sürerek 15 kişiyi öldüren Şemseddin Cabbar'a ait üç ses kaydına ulaşıldı. Saldırıdan yaklaşık bir yıl önce müzik, sarhoş edici maddeler, seks ve diğer zevklerin “yok edilmeyi hak eden kötülükler” olduğuna dair inançlarını dile getiren Cabbar, daha önce alkollü araç kullanmaktan ceza almış.

ABD'yi kana bulayan saldırganın ses kayıtları ortaya çıktı: Çarpıcı "alkol" ayrıntısı - 1

Terör örgütü DAEŞ'in bayrağını taşıyan bir kamyoneti New Orleans'ta yılbaşı eğlencesi düzenleyen kalabalığın üzerine sürerek 14 kişiyi öldüren Şemseddin Cabbar’a ilişkin ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Cabbar, saldırıdan yaklaşık bir yıl önce müzik, sarhoş edici maddeler, seks ve diğer zevklerin “yok edilmeyi hak eden kötülükler” olduğuna dair inançlarını dile getirmiş.

SoundCloud platformunda “Jabbar” adıyla açılan bir hesap, bu ve diğer radkal görüşlerini içeren her biri yaklaşık 20 dakikalık üç kayıt yayınladı.

The Guardian gazetesinde yer alan habere göre kayıtlardaki ses, Cabbar'ın işlettiği emlak işini tanıtan bir videoda duyulan sesle eşleşiyor.

DÜNYA HABERLERİ

ABD'yi kana bulayan saldırganın ses kayıtları ortaya çıktı: Çarpıcı "alkol" ayrıntısı - 2

AMERİKAN-İSLAM İLİŞKİLERİ KONSEYİ'NDEN AÇIKLAMA

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi tarafından dün yapılan açıklamada, Cabbar'ın daha önce de kayıtlarda kınadığı alkollü araç kullanma ve eşini istismar etme gibi bazı davranışlarda bulunmakla suçlandığına dair haberlere atıfta bulunularak şöyle denildi: “Onun işlediği suç, zalim, acımasız, belden aşağı beslenen aşırılık yanlısı grupların İslam alimlerinden camilere, örgütlerden bireysel Müslümanlara kadar Müslüman dünyasının ezici çoğunluğu tarafından neden reddedildiğinin en son örneğidir.”

Açıklamanın devamında “Bu suçu şiddetle kınıyor ve New Orleans halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu belirtiyoruz” diyen Konsey, Cabbar'ın olası suç ortaklarının yakalanmasına yardımcı olabilecek kişilerin ortaya çıkması için araştırmacılara çağrıda bulundu.

ABD'yi kana bulayan saldırganın ses kayıtları ortaya çıktı: Çarpıcı "alkol" ayrıntısı - 3

"ÖLDÜRME ARZUSU"

Cabbar bir başka kayıtta şu ifadeleri kullanıyor: “Allah ‘İman edip salih amel işleyenleri kurtarın... İşte onlar, içinde hiçbir kesinti olmaksızın, bütün nimetleri ve zevkleriyle cennetle müjdeleneceklerdir’ buyuruyor.”

Cabbar'ın söylemi daha sonra tırmanıyor.

ABD Başkanı Joe Biden, FBI'ın kendisine ve Beyaz Saray yardımcılarına, ajanların saldırıdan sadece saatler önce Cabbar'ın “sosyal medyada DAEŞ’ten ilham aldığını gösteren ve öldürme arzusunu ifade eden videolar yayınladığını” tespit ettiklerini söylediğini aktardı.

ABD'yi kana bulayan saldırganın ses kayıtları ortaya çıktı: Çarpıcı "alkol" ayrıntısı - 4

DAEŞ RÜYALARI GÖRMÜŞ

CNN Internationali videolar hakkında bilgilendirilen iki yetkiliyle konuştuğunu bildirdi. Bu videolarda Cabbar boşanmaktan ve ailesini öldürmeden önce kutlama adı altında bir araya getirme planlarından bahsediyordu.

Ancak CNN, Cabbar'ın daha sonra neden DAEŞ’e katılması gerektiğine dair rüyalar gördüğünü ve nihayetinde planlarını değiştirerek terörist grubun bir parçası olduğunu söylediğini bildirdi. 

ABD'yi kana bulayan saldırganın ses kayıtları ortaya çıktı: Çarpıcı "alkol" ayrıntısı - 5

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAKTAN MAHKUMİYET ALMIŞ

Punchbowl News dün, bazı ABD Temsilciler Meclisi ve Senato üyelerine verilen bir brifinge dayanarak Cabbar'ın New Orleans'taki saldırıdan önceki sabah Facebook'ta beş video yayınladığını bildirdi. Punchbowl'un kongre muhabiri Mica Soellner X'te, brifing alan bir kaynağa atıfta bulunarak şunları yazdı: “İlk videoda DAEŞ ideolojisine bağlılığını açıkladı, ikincisinde ise ‘iradesini ortaya koydu’.”

Cabbar mahkeme dosyalarında iki boşanmasından birinin ev borcunu ödemesini zorlaştırdığından şikayet etmişti.

Diğer yasal sorunlar arasında alkollü araç kullanmaktan mahkumiyet ve ilk kez TMZ tarafından bildirilen, kendisine kötü davrandığını iddia eden eski eşi tarafından alınan bir uzaklaştırma emri olduğu da bildirildi.

ABD'yi kana bulayan saldırganın ses kayıtları ortaya çıktı: Çarpıcı "alkol" ayrıntısı - 6
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