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ABD'yi kasırga vurdu: En az 18 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin ortabatı ve güney eyaletlerini etkileyen kasırgalar nedeniyle şu ana kadar 18 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Hortumların ve şiddetli kasırgaların etkili olduğu bölgelerde ev ve işyerlerinin kullanılamayacak derecede hasar gördüğü, ağaçların ve elektrik direklerinin de yıkıldığı görülürken, bazı eyaletlerde acil durum ilan edildi.

ABD'yi kasırga vurdu: En az 18 kişi hayatını kaybetti - 1

Amerika Birleşik Devletleri'nin orta batı ve güney eyaletleri, kasırganın etkisi altında.

DÜNYA HABERLERİ

ABD'yi kasırga vurdu: En az 18 kişi hayatını kaybetti - 2

Ulusal Meteoroloji Servisi dün gece Arkansas, Mississippi, Iowa, Tennessee, Illinois ve Wisconsin başta olmak üzere 8 eyaleti kapsayan geniş bir alanda son 24 saatte 57'den fazla hortum olayının rapor edildiğini belirtti.

ABD'yi kasırga vurdu: En az 18 kişi hayatını kaybetti - 3

Hortumlar nedeniyle Tennessee’de 7, Arkansas’ta 5, Indiana’da 3, Illinois, Mississippi ve Alabama’da da birer kişi olmak üzere toplam 18 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD'yi kasırga vurdu: En az 18 kişi hayatını kaybetti - 4

Arkansas Valisi Sarah Huckabee Sanders, şiddetli fırtına uyarıları nedeniyle bölgede acil durum ilan etti.

ABD'yi kasırga vurdu: En az 18 kişi hayatını kaybetti - 5

Meteoroloji yetkilileri, Little Rock’da yaşanan hortumun en şiddetli düzeydeki EF3 sınıfında olduğunu, yaklaşık 40 kilometrelik uzunlukta bir yol üzerinde fırtınanın saatte hızının 265 kilometreye kadar ulaştığı bilgisini paylaştı.

ABD'yi kasırga vurdu: En az 18 kişi hayatını kaybetti - 6

Hortumların ve şiddetli fırtınaların etkili olduğu bölgelerde ev ve işyerlerinin kullanılamayacak derecede hasar gördüğü, ağaçların ve elektrik direklerinin yıkıldığı kaydedildi.

ABD'yi kasırga vurdu: En az 18 kişi hayatını kaybetti - 7

ABD'nin Illinois eyaletinde de fırtına nedeniyle yaklaşık 260 kişinin bulunduğu kapalı konser salonunun çatısının çökmesi sonucu bir kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

ABD'yi kasırga vurdu: En az 18 kişi hayatını kaybetti - 8

İtfaiye yetkililerince yapılan açıklamada, 28 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 5 kişinin ağır yaralandığı bildirildi.

ABD'yi kasırga vurdu: En az 18 kişi hayatını kaybetti - 9

Ulusal Hava Durumu Servisi, Tennessee, Kentucky, Alabama, Mississippi, Illinois, Indiana ve Michigan eyaletleri için fırtına uyarısı yaptı.

ABD'yi kasırga vurdu: En az 18 kişi hayatını kaybetti - 10

Ülkedeki elektrik kesintilerini takip eden "PowerOutage.US" sitesine göre, 200 binden fazlası Ohio’da olmak üzere, ABD'nin fırtınalardan etkilenen bölgelerinde yaklaşık 530 bin hane elektriksiz kaldı.

ABD'yi kasırga vurdu: En az 18 kişi hayatını kaybetti - 11

ABD’nin Mississippi ve Alabama eyaletlerinde 25 Mart’ta meydana gelen hortumlarda 26 kişi hayatını kaybetmişti.

ABD'yi kasırga vurdu: En az 18 kişi hayatını kaybetti - 12
ABD'yi kasırga vurdu: En az 18 kişi hayatını kaybetti - 13
ABD'yi kasırga vurdu: En az 18 kişi hayatını kaybetti - 14
ABD'yi kasırga vurdu: En az 18 kişi hayatını kaybetti - 15
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