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ABD'yi kasırga vurdu: En az 26 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin ortabatı ve güney eyaletlerini etkileyen kasırgalar nedeniyle şu ana kadar 26 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Hortumların ve şiddetli kasırgaların etkili olduğu bölgelerde ev ve işyerlerinin kullanılamayacak derecede hasar gördüğü, ağaçların ve elektrik direklerinin de yıkıldığı görülürken, bazı eyaletlerde acil durum ilan edildi.

ABD'yi kasırga vurdu: En az 26 kişi hayatını kaybetti - 1

Ulusal Meteoroloji Servisi; Arkansas, Mississippi, Iowa, Tennessee, Illinois ve Wisconsin başta olmak üzere, önceki geceden dün sabaha 8 eyaleti kapsayan geniş bir alanda 57'den fazla hortum olayının rapor edildiğini belirtti.

DÜNYA HABERLERİ

ABD'yi kasırga vurdu: En az 26 kişi hayatını kaybetti - 2

Hortumlar nedeniyle Tennessee'de 9, Arkansas'ta 5, Indiana'da 3, Illinois'te 4, Memphis'te 2'si çocuk 3 kişi, Mississippi ve Alabama'da da birer kişi olmak üzere toplam 26 kişi hayatını kaybetti.

ABD'yi kasırga vurdu: En az 26 kişi hayatını kaybetti - 3

"EN KÖTÜ HAFTA YAŞANIYOR"

Tennessee Valisi Bill Lee, hortum ve fırtınanın geçen hafta Nashville'de 3'ü çocuk 6 kişinin öldüğü silahlı okul saldırısı sonrasında yaşandığına dikkati çekerek, valilik görevi boyunca en kötü haftayı yaşadıklarını belirtti.

ABD'yi kasırga vurdu: En az 26 kişi hayatını kaybetti - 4

Ülkedeki elektrik kesintilerini takip eden "PowerOutage.US" sitesine göre, bu sabah itibarıyla 115 bini Pennsylvania ve 37 bini Virginia'da olmak üzere fırtınalardan etkilenen bölgelerde 150 binden fazla hane ve iş yerine hala elektrik verilemiyor.

ABD'yi kasırga vurdu: En az 26 kişi hayatını kaybetti - 5

Yetkililer, hortum ve şiddetli fırtınaların yol açtığı can ve mal kayıpları için hasar tespit çalışmalarına devam ediyor.

ABD'yi kasırga vurdu: En az 26 kişi hayatını kaybetti - 6

ABD'nin Mississippi ve Alabama eyaletlerinde 25 Mart'ta meydana gelen hortumlarda da 26 kişi hayatını kaybetmişti.

ABD'yi kasırga vurdu: En az 26 kişi hayatını kaybetti - 7

ABD'nin Illinois eyaletinde de fırtına nedeniyle yaklaşık 260 kişinin bulunduğu kapalı konser salonunun çatısının çökmesi sonucu bir kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

ABD'yi kasırga vurdu: En az 26 kişi hayatını kaybetti - 8

İtfaiye yetkililerince yapılan açıklamada, 28 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 5 kişinin ağır yaralandığı bildirildi.

ABD'yi kasırga vurdu: En az 26 kişi hayatını kaybetti - 9

Ulusal Hava Durumu Servisi, Tennessee, Kentucky, Alabama, Mississippi, Illinois, Indiana ve Michigan eyaletleri için fırtına uyarısı yaptı.

ABD'yi kasırga vurdu: En az 26 kişi hayatını kaybetti - 10

Ülkedeki elektrik kesintilerini takip eden "PowerOutage.US" sitesine göre, 200 binden fazlası Ohio’da olmak üzere, ABD'nin fırtınalardan etkilenen bölgelerinde yaklaşık 530 bin hane elektriksiz kaldı.

ABD'yi kasırga vurdu: En az 26 kişi hayatını kaybetti - 11

ABD’nin Mississippi ve Alabama eyaletlerinde 25 Mart’ta meydana gelen hortumlarda 26 kişi hayatını kaybetmişti.

ABD'yi kasırga vurdu: En az 26 kişi hayatını kaybetti - 12
ABD'yi kasırga vurdu: En az 26 kişi hayatını kaybetti - 13
ABD'yi kasırga vurdu: En az 26 kişi hayatını kaybetti - 14
ABD'yi kasırga vurdu: En az 26 kişi hayatını kaybetti - 15
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