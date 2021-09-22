ABD'yi sarsan cinayet: Kayıp Youtuber Gabby Petito'nun cesedi bulundu

ABD'de nişanlısıyla birlikte çıktığı ülke turunda kaybolan ve 11 Eylül'den beri aranan Youtuber Gabby Petito'nun cesedi bulundu. FBI 22 yaşındaki Petito'nun ölüm nedeninin ilk incelemelere göre cinayet olduğunu açıkladı. Olay tüm ülkede öfkeye neden olurken, aniden ortadan kaybolan genç kadının nişanlısı Brian Laundrie, cinayet şüphelisi olarak aranıyor.

ntv.com.tr - AP - AFP - Reuters 22.09.2021 - 10:45 | Son Güncelleme : 22.09.2021 - 11:42

ABD'yi sarsan cinayet: Kayıp Youtuber Gabby Petito'nun cesedi bulundu - 1

ÖLÜM NEDENİ CİNAYET

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI),  Wyoming eyaletinde bir kamp alanında bulunan kalıntıların, kayıp Youtuber Gabby Petito'ya ait olduğunu ve ölüm nedeninin cinayet olduğunu doğruladı.

ABD'yi sarsan cinayet: Kayıp Youtuber Gabby Petito'nun cesedi bulundu - 2

FBI tarafından yapılan açıklamada,  "Teton County Adli Tıp Uzmanı Dr. Brent Blue, kalıntıların doğum tarihi 19 Mart 1999 olan Gabrielle Venora Petito'ya ait olduğunu doğruladı. Adli tabibin ölüm şekliyle ilgili ilk kararı cinayettir” denildi.

ABD'yi sarsan cinayet: Kayıp Youtuber Gabby Petito'nun cesedi bulundu - 3

Bununla birlikte Petito’nun resmi ölüm nedeni kesin otopsi sonuçları açıklananınca belli olacak. FBI'ın Denver ofisinden sorumlu özel ajan Michael Schneider, dedektiflerin Petito'nun ölümüne karışan herkesin "eylemlerinden sorumlu tutulmasını" sağlamaya kararlı olduklarını söyledi.

ABD'yi sarsan cinayet: Kayıp Youtuber Gabby Petito'nun cesedi bulundu - 4

Schneider, ayrıca Petito’nun nişanlısı Brian Laundrie’nin şüpheli olduğunu belirterek, “Laundrie'nin bu konudaki rolü veya şu an nerede olduğu hakkında bilgisi olan herkes FBI ile iletişime geçmelidir” dedi.

ABD'yi sarsan cinayet: Kayıp Youtuber Gabby Petito'nun cesedi bulundu - 5

Diğer taraftan genç kadının kalıntıları geçen Pazar günü Wyoming'deki Grand Teton Ulusal Parkı yakınlarındaki Bridger-Teton Ulusal Ormanı'ndaki Spread Creek kamp alanında bulundu.

ABD'yi sarsan cinayet: Kayıp Youtuber Gabby Petito'nun cesedi bulundu - 6

Petito, nişanlısı Laundrie ile ülke turundaydı ve en son ailesiyle iletişimi kestiğinde geçen ayın sonlarında Grand Teton Ulusal Parkı'nda olduğu biliniyordu.

ABD'yi sarsan cinayet: Kayıp Youtuber Gabby Petito'nun cesedi bulundu - 7

NİŞANLI ANİDEN ORTADAN KAYBOLDU

23 yaşındaki Laundrie, başlangıçta polisle işbirliği yapmayı reddettikten sonra ortadan kayboldu. Ailesi, polise geçen hafta Laundrie’nin Florida'daki Carlton Reserve'de yürüyüşe çıktığını ve bir daha geri dönmediğini söyledi.

ABD'yi sarsan cinayet: Kayıp Youtuber Gabby Petito'nun cesedi bulundu - 8

LAUNDRİE'NİN EVİ ARANDI

Öte yandan, FBI dün Laundrie'nin Florida'da ailesiyle birlikte yaşadığı evi aradı.
İstihbarat ajansı,  Florida, North Port'taki Laundrie konutunda Gabrielle 'Gabby' Petito soruşturmasıyla ilgili mahkeme onaylı bir arama emri çıkardığını" söyledi ve daha sonra aramanın tamamlandığını tweetledi. Daha fazla ayrıntı yayınlanmadı.

ABD'yi sarsan cinayet: Kayıp Youtuber Gabby Petito'nun cesedi bulundu - 9

ANNESİYLE EN SON AĞUSTOS'TA GÖRÜŞTÜ

Petito ve Laundrie, temmuz ayında  #VanLife hashtag'ini kullanarak YouTube ve Instagram'da yolculuklarını yayınlamaya başladı. Petito'nun annesi Nicole Schmidt, kızından en son ağustos ayının sonunda haber aldığını söyledi. 

ABD'yi sarsan cinayet: Kayıp Youtuber Gabby Petito'nun cesedi bulundu - 10

İkiliyi 12 Ağustos'ta kavga ederken gören bir kişi, polise ihbarda bulundu. Bu aramanın yeni ortaya çıkan kaydı, ihbarcının Laundrie'nin Petito'ya tokat attığını söylediğini ortaya koydu.

ABD'yi sarsan cinayet: Kayıp Youtuber Gabby Petito'nun cesedi bulundu - 11

Utah'ın Moab bölgesinde yaşanan olayda, polisin çiftin yanın gittiği anların videosu da yayımlandı. Görüntülerde çiftin otomobilin temizliği konusunda kavgaya tutuştuklarını söylediği yer alıyor. Bu olayda birbirinden şikayetçi olmayan çifti ayıran polis, kadının o gece otomobilde, Laundrie'ninse bir motelde ayrı ayrı kalmasına neden oldu.

ABD'yi sarsan cinayet: Kayıp Youtuber Gabby Petito'nun cesedi bulundu - 12
Öte yandan Laundrie, 1 Eylül'de yalnız başına evine dönmüştü. Güvenlik güçleri ve Petito'nun ailesi, Laundrie ve ailesinden bilgi almaya çalışsa da onlar herhangi bir açıklamada bulunmamıştı.
ABD'yi sarsan cinayet: Kayıp Youtuber Gabby Petito'nun cesedi bulundu - 13
Cinayet, ABD'de büyük bir öfkeye neden olıurken, Petito'nun kalıntılarının bulunduğu bölge anıtlaştırıldı.
ABD'yi sarsan cinayet: Kayıp Youtuber Gabby Petito'nun cesedi bulundu - 14
ABD'yi sarsan cinayet: Kayıp Youtuber Gabby Petito'nun cesedi bulundu - 15
ABD'yi sarsan cinayet: Kayıp Youtuber Gabby Petito'nun cesedi bulundu - 16
ABD'yi sarsan cinayet: Kayıp Youtuber Gabby Petito'nun cesedi bulundu - 17
ABD'yi sarsan cinayet: Kayıp Youtuber Gabby Petito'nun cesedi bulundu - 18
ABD'yi sarsan cinayet: Kayıp Youtuber Gabby Petito'nun cesedi bulundu - 19
ABD'yi sarsan cinayet: Kayıp Youtuber Gabby Petito'nun cesedi bulundu - 20

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