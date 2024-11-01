ABD'yi sarsan cinayet: Menendez kardeşler serbest kalacak mı?

ŞARTLI TAHLİYE OLMAKSIZIN MÜEBBET

Her kardeş için ayrı jürilerin olduğu ilk dava, davanın düşmesiyle sonuçlandı.

1996'da, yargıcın cinsel taciz delillerinin çoğunu dosyaya eklemediği ikinci davadan sonra Lyle ve Erik Menendez suçlu bulundu ve ikisi de şartlı tahliye olmaksızın iki kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.