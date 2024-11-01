ABD'yi sarsan cinayet: Menendez kardeşler serbest kalacak mı?

Lyle ve Erik Menendez’in kendi ebeveynlerini öldürmeleri, 90'lı yıllara damgasını vurdu. Menendez kardeşler olay gecesi, evlerine girerek ebeveynlerini av tüfeğiyle öldürdü. Erik Menendez’in psikoloğuna her şeyi itiraf etmesi kardeşlerin mahkumiyetinin başlangıcı oldu. Psikologun arkadaşı, bu itirafları polise bildirdi ve kardeşler dava sonucunda müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Geçtiğimiz günlerde kardeşlerin hayatını anlatan yeni bir belgeselin yayınlanması ile dava süreci tekrar gündeme geldi. Gerçek suç dizisi, otuz yıllık davaya olan ilgiyi yeniden canlandırdı. Menendez kardeşler bu sayede 34 yıllık mahkumiyetin ardından serbest kalabilir. İşte bildiklerimiz...

ABD'yi sarsan cinayet: Menendez kardeşler serbest kalacak mı? - 1

HAPİSTE GEÇEN BİR ÖMÜR

Erik ve Lyle Menendez, 1989 yılında anne ve babalarını öldürmeleri nedeniyle müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Netflix'te yayınlanan bir gerçek suç dizisi, otuz yıllık davaya olan ilgiyi yeniden canlandırırken, 34 yıldır hapiste olan kardeşlere özgürlük umudu verdi.

DÜNYA HABERLERİ

ABD'yi sarsan cinayet: Menendez kardeşler serbest kalacak mı? - 2

CİNAYETİN NEDENİ NE?

O dönem 21 yaşında olan Lyle Menendez ve 18 yaşında olan Erik Menendez, 1989 yılında ailelerinin Beverly Hills'deki evinde av tüfeği satın aldıklarını ve ebeveynlerine 16 el ateş ettiklerini itiraf etti.

Savcılar, sanıkların zengin anne ve babalarını para için öldürdüklerini ileri sürdü.

Savunma ise, sanıkların yıllardır babaları tarafından maruz bırakıldığı cinsel istismarın ardından meşru müdafaa kapsamında hareket ettiklerini savundu.

ABD'yi sarsan cinayet: Menendez kardeşler serbest kalacak mı? - 3

ŞARTLI TAHLİYE OLMAKSIZIN MÜEBBET

Her kardeş için ayrı jürilerin olduğu ilk dava, davanın düşmesiyle sonuçlandı.

1996'da, yargıcın cinsel taciz delillerinin çoğunu dosyaya eklemediği ikinci davadan sonra Lyle ve Erik Menendez suçlu bulundu ve ikisi de şartlı tahliye olmaksızın iki kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

ABD'yi sarsan cinayet: Menendez kardeşler serbest kalacak mı? - 4

MENENDEZ KARDEŞLER SERBEST KALACAK MI?

Özgürlüğe giden yollardan biri, geçen yıl duruşmada sunulmayan yeni delillerin incelenmesi için kardeşlerin verdiği dilekçe.

Bu dilekçede iki yeni kanıt yer alıyor. Bunlardan biri müzik yapımcısı Jose Menendez tarafından tecavüze uğradığını açıklayan, erkek grubu Menudo'nun eski üyesi Roy Rosselló'nun iddiaları.

ABD'yi sarsan cinayet: Menendez kardeşler serbest kalacak mı? - 5

İkinci kanıt, Erik Menendez'in cinayetlerden sekiz ay önce kuzenine yazdığı ve iddia edilen tacizi ayrıntılarıyla anlatan bir mektup.

Kuzen, mahkemede iddia edilen taciz hakkında ifade verdi, ancak kuzenin ifadesini doğrulayacak olan mektup birkaç yıl öncesine kadar ortaya çıkarılmadı.

Mahkeme bu dilekçeyle mahkumiyetlerini değiştirebilir.

ABD'yi sarsan cinayet: Menendez kardeşler serbest kalacak mı? - 6

YENİDEN CEZALANDIRMA

Bir diğer yol ise yeniden cezalandırma.

Los Angeles Bölge Savcısı George Gascón, 25 Ekim tarihli mahkeme başvurusunda, kardeşlere verilen şartlı tahliye olmaksızın müebbet hapis cezasının kaldırılmasını ve bunun yerine cinayet suçundan 50 yıl ile müebbet arasında değişen bir hapis cezasına çarptırılmaları gerektiğini duyurdu.

ABD'yi sarsan cinayet: Menendez kardeşler serbest kalacak mı? - 7

DERHAL ŞARTLI TAHLİYE HAKKI

Gascón, her iki kardeşin de suçları işledikleri sırada 26 yaşının altında olmaları nedeniyle yeni cezayla birlikte derhal şartlı tahliye hakkına sahip olacaklarını söyledi.

Savcılık, yeniden cezalandırma önerilerinin sanıkların yaşları, suçun işlenmesine katkıda bulunan psikolojik travma veya fiziksel istismar ve cezaevinde rehabilitasyonları gibi faktörleri dikkate aldığını açıkladı.

ABD'yi sarsan cinayet: Menendez kardeşler serbest kalacak mı? - 8

ŞARTLI TAHLİYE İMKANI

Aralık ayında bir duruşma yapılacak. Hakim yeniden cezalandırmayı kabul ederse, dava daha sonra şartlı tahliye kuruluna gidecek.

Yaklaşık 24 aile üyesi kardeşlere destek veriyor ve serbest bırakılmaları için çaba harcıyor.

ABD'yi sarsan cinayet: Menendez kardeşler serbest kalacak mı? - 9

SAVCI AF TALEBİNİ DESTEKLİYOR

Menendez kardeşlerin savunması, 28 Ekim'de valiye af talebinde bulunarak olası bir özgürlüğe giden üçüncü bir yol açtı.

Savcı, birkaç gün sonra kardeşlerin cezalarının hafifletilmesini veya affedilmesini öngören af ​​talebini desteklediğini açıkladı.

ABD'yi sarsan cinayet: Menendez kardeşler serbest kalacak mı? - 10

NOEL'DEN ÖNCE ÖZGÜR KALABİLİRLER

Valinin affı onaylaması halinde, davanın yine de şartlı tahliye kuruluna gitmesi muhtemel.

Af çıkması halinde, bu durum Menendez kardeşlerin 11 Aralık'taki mahkeme tarihinden önce cezalarının hafifletilmesi veya serbest bırakılmaları anlamına gelebilir.

DAHA FAZLA GÖSTER