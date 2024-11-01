ABD'yi sarsan cinayet: Menendez kardeşler serbest kalacak mı?
Lyle ve Erik Menendez’in kendi ebeveynlerini öldürmeleri, 90'lı yıllara damgasını vurdu. Menendez kardeşler olay gecesi, evlerine girerek ebeveynlerini av tüfeğiyle öldürdü. Erik Menendez’in psikoloğuna her şeyi itiraf etmesi kardeşlerin mahkumiyetinin başlangıcı oldu. Psikologun arkadaşı, bu itirafları polise bildirdi ve kardeşler dava sonucunda müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Geçtiğimiz günlerde kardeşlerin hayatını anlatan yeni bir belgeselin yayınlanması ile dava süreci tekrar gündeme geldi. Gerçek suç dizisi, otuz yıllık davaya olan ilgiyi yeniden canlandırdı. Menendez kardeşler bu sayede 34 yıllık mahkumiyetin ardından serbest kalabilir. İşte bildiklerimiz...
HAPİSTE GEÇEN BİR ÖMÜR
Erik ve Lyle Menendez, 1989 yılında anne ve babalarını öldürmeleri nedeniyle müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Netflix'te yayınlanan bir gerçek suç dizisi, otuz yıllık davaya olan ilgiyi yeniden canlandırırken, 34 yıldır hapiste olan kardeşlere özgürlük umudu verdi.