ABD'yi şoke eden cinayet: Kayıp Youtuber Gabby Petito'nun cesedi bulundu

ntv.com.tr - AP - AFP - Reuters 22.09.2021 - 10:45
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Wyoming eyaletinde bir kamp alanında bulunan kalıntıların, kayıp Youtuber Gabby Petito'ya ait olduğunu ve ölüm nedeninin cinayet olduğunu doğruladı.
FBI tarafından yapılan açıklamada, "Teton County Adli Tıp Uzmanı Dr. Brent Blue, kalıntıların doğum tarihi 19 Mart 1999 olan Gabrielle Venora Petito'ya ait olduğunu doğruladı. Adli tabibin ölüm şekliyle ilgili ilk kararı cinayettir” denildi.
Bununla birlikte Petito’nun resmi ölüm nedeni kesin otopsi sonuçları açıklananınca belli olacak.. FBI'ın Denver ofisinden sorumlu özel ajan Michael Schneider, dedektiflerin Petito'nun ölümüne karışan herkesin "eylemlerinden sorumlu tutulmasını" sağlamaya kararlı olduklarını söyledi.
Schneider, ayrıca Petito’nun nişanlısı Brian Laundrie’nin şüpheli olduğunu belirterek, “Laundrie'nin bu konudaki rolü veya şu an nerede olduğu hakkında bilgisi olan herkes FBI ile iletişime geçmelidir” dedi.
Diğer taraftan genç kadının kalıntıları geçen Pazar günü Wyoming'deki Grand Teton Ulusal Parkı yakınlarındaki Bridger-Teton Ulusal Ormanı'ndaki Spread Creek kamp alanında bulundu.
Petito, nişanlısı Laundrie ile ülke turundaydı ve en son ailesiyle iletişimi kestiğinde geçen ayın sonlarında Grand Teton Ulusal Parkı'nda olduğu biliniyordu.
23 yaşındaki Laundrie, başlangıçta polisle işbirliği yapmayı reddettikten sonra ortadan kayboldu. Ailesi, polise geçen hafta Laundrie’nin Florida'daki Carlton Reserve'de yürüyüşe çıktığını ve bir daha geri dönmediğini söyledi.
Öte yandan, FBI dün Laundrie'nin Florida'da ailesiyle birlikte yaşadığı evi aradı.
İstihbarat ajansı, Florida, North Port'taki Laundrie konutunda Gabrielle 'Gabby' Petito soruşturmasıyla ilgili mahkeme onaylı bir arama emri çıkardığını" söyledi ve daha sonra aramanın tamamlandığını tweetledi. Daha fazla ayrıntı yayınlanmadı.
Petito ve Laundrie,Temmuz ayında #VanLife hashtag'ini kullanarak Temmu YouTube ve Instagram'da yolculuklarını yayınlamaya başladı. Petito'nun annesi Nicole Schmidt, kızından en son Ağustos ayının sonunda haber aldığını söyledi.
İkiliyi 12 Ağustos'ta kavga ederken gören bir kişi, polise ihbarda bulundu. Bu aramanın yeni ortaya çıkan kaydı, ihbarcının Laundrie'nin Petito'ya tokat attığını söylediğini ortaya koydu.
Utah'ın Moab bölgesinde yaşanan olayda, polisin çiftin yanın gittiği anların videosu da yayımlandı. Görüntülerde çiftin otomobilin temizliği konusunda kavgaya tutuştuklarını söylediği yer alıyor. Bu olayda birbirinden şikayetçi olmayan çifti ayıran polis, kadının o gece otomobilde, Laundrie'ninse bir motelde ayrı ayrı kalmasına neden oldu.