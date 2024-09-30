ABD'yi vuran Helene Kasırgası'nda can kaybı yükseliyor
ABD'nin Florida eyaletinin kıyı şeridine geçen hafta 4 kategorisiyle ulaşan Helene Kasırgası'nın yol açtığı afetler nedeniyle ülkenin güneydoğusundaki eyaletlerde ölü sayısının 105'in üstüne çıktığı bildirildi.
Florida kıyılarını yaklaşık 225 kilometre hızla vuran Helene Kasırgası'nın olumsuz etkileri devam ediyor.
Yetkililer, kasırganın getirdiği şiddetli rüzgar ve yağışların etkili olduğu Kuzey Carolina, Güney Carolina, Georgia, Florida ve Virginia eyaletlerinde yaşamını yitirenlerin sayısının 105'in üstüne çıktığını duyurdu.