ABD'yi yasa boğan olay: Anne kuğu Faye'yi yediler

Faye ve Manny ise on yılı aşkın bir süredir köyün göletinde dolaşıyor ve her bahar yumurtadan çıkan yavrularını büyütüyorlardı. Hayvanlar, 2010 yılında, biyolog ve kendini "kuğu uzmanı" olarak tanımlayan Michael Bean tarafından kasabaya bağışlandı.