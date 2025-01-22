ABD'yi yine soğuklar vurdu: Kar bile yağmıyordu, fırtına uyarıları verildi

ABD’de etkili olan kar fırtınası ve şiddetli soğuk nedeniyle en az 4 kişi hayatını kaybetti. Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) tarafından dün yapılan açıklamada, kar yağışının çok nadir görüldüğü Körfez Kıyısı'nda tarihi bir yağış görüleceği aktarıldı. Ülkenin güneyinde bulunan Louisiana'da ise ilk kez kar fırtınası uyarısı verildi. Teksas'ta otoyollar ve havaalanları kapandı. Salı günü 2 bin 200'den fazla uçuş iptal edildi, 3 bin uçuş ise ertelendi.

ABD'yi yine soğuklar vurdu: Kar bile yağmıyordu, fırtına uyarıları verildi - 1

İLK KEZ FIRTINA UYARISI VERİLDİ

ABD'nin güneyindeki bazı bölgelerde nadir görülen bir kar fırtınası dondurucu soğuğu beraberinde getirdi.

Teksas'ta otoyollar ve havaalanları kapandı. Louisiana'da ise ilk kez kar fırtınası uyarısı verildi.

En şiddetli kar yağışının görüldüğü Louisiana'nın Rayne şehrinde kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı.

DÜNYA HABERLERİ

ABD'yi yine soğuklar vurdu: Kar bile yağmıyordu, fırtına uyarıları verildi - 2

DÖRT KİŞİ SOĞUKTAN ÖLDÜ

Şu ana kadar dört kişinin soğuktan öldüğü düşünülüyor; Teksas'taki yetkililer iki vakayı soğukla ​​ilgili olarak araştırırken, Georgia ve Milwaukee'de ise hipotermiden kaynaklanan iki ölüm bildirildi.

ABD'yi yine soğuklar vurdu: Kar bile yağmıyordu, fırtına uyarıları verildi - 3

45 SANTİMETRE KAR BEKLENİYOR

Ülkenin kuzeyinde, New York eyaletinin bazı bölgeleri, 45 santimetreye kadar kar beklenen başka bir fırtınanın etkisi altına girdi.

ABD'yi yine soğuklar vurdu: Kar bile yağmıyordu, fırtına uyarıları verildi - 4

BİNLERCE UÇUŞ ETKİLENDİ

Çevrimiçi takip sitesi Flight Aware'e göre, ABD içinde salı günü 2 bin 200'den fazla uçuş iptal edildi, 3 bin uçuş da ertelendi.

ABD'yi yine soğuklar vurdu: Kar bile yağmıyordu, fırtına uyarıları verildi - 5

KAR BİLE NADİR GÖRÜLÜYORDU, UYARILAR VERİLDİ

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), kar yağışının bile nadir görüldüğü Körfez Kıyısı'nda tarihi bir kar yağışı görüleceğini aktardı.

Yoğun kar yağışı beklentisi açıklanırken, bölge sakinlerine mümkünse seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye edildi.

ABD'yi yine soğuklar vurdu: Kar bile yağmıyordu, fırtına uyarıları verildi - 6

OHAL İLAN EDİLDİ

New York Valisi Kathy Hochul, pazartesi günü yaptığı açıklamada, batı New York'taki bazı ilçelerde olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. İlçelerin çoğu kar ve aşırı soğukla ​​karşı karşıya.

ABD'yi yine soğuklar vurdu: Kar bile yağmıyordu, fırtına uyarıları verildi - 7

KANADA DA SOĞUK HAVA BEKLİYOR

Kanada'nın bazı bölgeleri de özellikle dondurucu kış havasıyla karşı karşıya kaldı, Ontario ve Quebec eyaletlerinde aşırı soğuk uyarıları verildi.

Rüzgarın etkisiyle sıcaklıkların bazı bölgelerde -50 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

ABD'yi yine soğuklar vurdu: Kar bile yağmıyordu, fırtına uyarıları verildi - 8
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