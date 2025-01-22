ABD'yi yine soğuklar vurdu: Kar bile yağmıyordu, fırtına uyarıları verildi
ABD’de etkili olan kar fırtınası ve şiddetli soğuk nedeniyle en az 4 kişi hayatını kaybetti. Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) tarafından dün yapılan açıklamada, kar yağışının çok nadir görüldüğü Körfez Kıyısı'nda tarihi bir yağış görüleceği aktarıldı. Ülkenin güneyinde bulunan Louisiana'da ise ilk kez kar fırtınası uyarısı verildi. Teksas'ta otoyollar ve havaalanları kapandı. Salı günü 2 bin 200'den fazla uçuş iptal edildi, 3 bin uçuş ise ertelendi.
İLK KEZ FIRTINA UYARISI VERİLDİ
ABD'nin güneyindeki bazı bölgelerde nadir görülen bir kar fırtınası dondurucu soğuğu beraberinde getirdi.
Teksas'ta otoyollar ve havaalanları kapandı. Louisiana'da ise ilk kez kar fırtınası uyarısı verildi.
En şiddetli kar yağışının görüldüğü Louisiana'nın Rayne şehrinde kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı.