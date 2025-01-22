ABD'yi yine soğuklar vurdu: Kar bile yağmıyordu, fırtına uyarıları verildi

DÖRT KİŞİ SOĞUKTAN ÖLDÜ

Şu ana kadar dört kişinin soğuktan öldüğü düşünülüyor; Teksas'taki yetkililer iki vakayı soğukla ​​ilgili olarak araştırırken, Georgia ve Milwaukee'de ise hipotermiden kaynaklanan iki ölüm bildirildi.