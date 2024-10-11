ABD'yi yüzyılın kasırgası vurdu: Milton, Florida'da 16 can aldı

Amerikan Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) Milton Kasırgası'nın Florida'nın Siesta Key kentinde kategori 3 seviyesinde karaya çıktığını açıkladı.

Rüzgarın hızının saatte 205 kilometre olduğu belirtildi. Yaklaşık 2 buçuk saat sonra rüzgar hızı 165 kilometreye düştü. Kasırga da böylece Kategori 2'ye geriledi.

Ancak Milton nedeniyle Florida'da çok sayıda hortum meydana geldi. En az 125 ev ciddi hasar aldı. Bir buçuk milyona yakın ev ve iş yeri elektriksiz kaldı.

CNN televizyonunun bildirdiğine göre Florida'da 16 kişi hayatını kaybetti.