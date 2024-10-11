ABD'yi yüzyılın kasırgası vurdu: Milton, Florida'da 16 can aldı

Amerika Birleşik Devletleri, Milton Kasırgası için alarmda. Yüzyılın kasırgası olarak nitelenen Milton, Florida'nın batısındaki sahil kesiminden kategori 3 seviyesinde karaya çıktı. Rüzgarın hızının saatte 205 kilometre olduğu belirtildi. Milton nedeniyle Florida'da çok sayıda hortum meydana geldi. En az 125 ev ciddi hasar aldı. Bir buçuk milyona yakın ev ve iş yeri elektriksiz kalırken, bölge sakinleri tahliye edildi. Florida'da 16 kişi kasırga nedeniyle hayatını kaybetti.

ABD'yi yüzyılın kasırgası vurdu: Milton, Florida'da 16 can aldı - 1

Amerikan Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) Milton Kasırgası'nın Florida'nın Siesta Key kentinde kategori 3 seviyesinde karaya çıktığını açıkladı.

Rüzgarın hızının saatte 205 kilometre olduğu belirtildi. Yaklaşık 2 buçuk saat sonra rüzgar hızı 165 kilometreye düştü. Kasırga da böylece Kategori 2'ye geriledi.

Ancak Milton nedeniyle Florida'da çok sayıda hortum meydana geldi. En az 125 ev ciddi hasar aldı. Bir buçuk milyona yakın ev ve iş yeri elektriksiz kaldı.

CNN televizyonunun bildirdiğine göre Florida'da 16 kişi hayatını kaybetti.

DÜNYA HABERLERİ

ABD'yi yüzyılın kasırgası vurdu: Milton, Florida'da 16 can aldı - 2

"ÖLÜM KALIM MESELESİ"

Meteoroloji Servisi, deniz seviyesinin 4 metre yükselebileceği konusunda uyardı.

Kategori 5 seviyesindeki Milton Kasırgası, saatte 230 kilometreye varan rüzgar hızlarıyla büyük bir yıkım potansiyeline sahip. 

Florida Valisi Ron DeSantis, bu aşamada tahliyenin tehlikeli olduğunu, halkı sığınaklardan çıkmamaları yönünde uyardı.

Amerikan Başkanı Joe Biden, kasırga öncesi halkı bölgeyi tahliye etmeye çağırmış, "Bu ölüm kalım meselesi" demişti. 

ABD'yi yüzyılın kasırgası vurdu: Milton, Florida'da 16 can aldı - 3

OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Florida Valisi Ron DeSantis, kasırganın tehdit oluşturduğu 51 ilçe için olağanüstü hal ilan ederken Biden, olası zararlara karşı önceden tedbir almak amacıyla federal bir afet ilanını onayladı.

Bu karar, eyaletin kasırgaya hazırlık ve toparlanma sürecinde gerekli tüm yardımların sağlanmasına olanak tanıyacak.

ABD'yi yüzyılın kasırgası vurdu: Milton, Florida'da 16 can aldı - 4

GENİŞ BİR ALANDA RİSK VAR

NHC'nin yayınladığı uyarılara göre, Florida'nın batı kıyısındaki Flamingo'dan Yankeetown'a kadar olan bölgeler ve Charlotte Limanı, Tampa Körfezi, St. Johns Nehri dahil olmak üzere geniş bir alan fırtına dalgası riski altında.

Ayrıca, Florida'nın doğu kıyısında St. Lucie/Martin County Line'dan Ponte Vedra Beach'e kadar uzanan bölgelere kasırga uyarısı verilmiş durumda.

ABD'yi yüzyılın kasırgası vurdu: Milton, Florida'da 16 can aldı - 5

ZORUNLU TAHLİYELER BAŞLADI

Kasırganın şiddetli rüzgarları ve potansiyel olarak ölümcül fırtına dalgaları nedeniyle Tampa Körfezi ve çevresindeki birçok bölgede zorunlu tahliyeler başlatıldı.

Yetkililer, kasırganın neden olacağı su baskınları ve yıkıcı rüzgarlar nedeniyle bölgedeki halkın güvenli yerlere tahliye edilmesi işlemlerini hızlandırdı.

ABD'yi yüzyılın kasırgası vurdu: Milton, Florida'da 16 can aldı - 6

OKULLARA SIĞINDILAR

Tahliye emirlerine uymayanların büyük bir tehlike altında olabileceği konusunda uyarılar yapıldı.

Evlerinde güvende olmayacaklarını düşünen Florida sakinleri, en yakındaki sığınaklarda yer bulabilmek için sıraya girdi.

Çoğunluğunu yaşlıların oluşturduğu sakinlerin, yerleştiği yerlerin büyük kısmı okul binaları oldu.

ABD'yi yüzyılın kasırgası vurdu: Milton, Florida'da 16 can aldı - 7

SU BASKINLARINA NEDEN OLACAK

NHC'nin tahminlerine göre, Milton Kasırgası'nın getirdiği fırtına dalgalanması ve yükselen deniz suları, Florida'nın birçok kıyı bölgesinde hayatı tehdit eden su baskınlarına neden olacak.

Meteorologlar, kasırganın merkezinden yaklaşık 30-40 km güneydeki alanların en ağır darbeyi alabileceğini belirtti. Milton'ın karaya çıkış yerinin, kasırganın neden olacağı hasarın derecesini doğrudan etkileyeceği ifade ediliyor.

ABD'yi yüzyılın kasırgası vurdu: Milton, Florida'da 16 can aldı - 8
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