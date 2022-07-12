Abe'nin katil zanlısı saldırıyı 1 yıl önce planladığını itiraf etti

Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe'yi öldüren zanlı Tetsuya Yamagami'nin saldırıyı 1 yıldır planladığı ve dağlık bölgelerde atış talimi yaparak suikaste hazırlandığı ortaya çıktı.

Haberler - İHA - Reuters 12.07.2022 - 11:04

Abe'nin katil zanlısı saldırıyı 1 yıl önce planladığını itiraf etti - 1

Eski Başbakanı Shinzo Abe'nin geçtiğimiz Cuma günü seçim konuşması yaptığı Nara şehrinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından cinayet suçlamasıyla yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.

Abe'nin katil zanlısı saldırıyı 1 yıl önce planladığını itiraf etti - 2

41 yaşındaki saldırgan Tetsuya Yamagami'nin ifadesinde saldırıyı gerçekleştirmeye 1 yıl önce karar verdiğini söylediği açıklandı.

Abe'nin katil zanlısı saldırıyı 1 yıl önce planladığını itiraf etti - 3

İlk etapta el yapımı patlayıcı üreterek Abe'ye yönelik saldırı gerçekleştirmeyi düşündüğünü söyleyen eski Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli Yamagami'nin, daha sonra fikir değiştirerek silah üretimini öğrendiği ifade edildi.

Abe'nin katil zanlısı saldırıyı 1 yıl önce planladığını itiraf etti - 4

Silah yapmayı video paylaşım sitesi Youtube'dan öğrendiğini itiraf eden zanlının, internetten boş kovan ve barut sipariş ettiği kaydedildi.

Abe'nin katil zanlısı saldırıyı 1 yıl önce planladığını itiraf etti - 5

Ateşli silah yapımında kullanılacak malzemelerin satışının sıkı yasal kısıtlamalara tabi olduğuna dikkat çeken soruşturma kaynaklarının, saldırganın oyuncak havai fişek gibi ürünler satın alarak içindeki barutu kullanmış olabileceği ihtimali üzerine yoğunlaştığı belirtildi.

Abe'nin katil zanlısı saldırıyı 1 yıl önce planladığını itiraf etti - 6

Öte yandan aracında barut kurutmak için kullandığı değerlendirilen metal bir levha bulunan zanlının, şimdiye kadar ürettiği en az 5 farklı el yapımı silahla dağlık alanlarda atış talimi yaptığı öğrenildi.

Abe'nin katil zanlısı saldırıyı 1 yıl önce planladığını itiraf etti - 7

SUİKAST SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe geçtiğimiz Cuma günü seçim konuşması yaptığı Nara kentinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Abe'nin katil zanlısı saldırıyı 1 yıl önce planladığını itiraf etti - 8

Olay yerinde sağ olarak yakalanan saldırgan, Abe'yi annesinin iflasından sorumlu tuttuğu bir dini grupla ilişkisi olduğu için öldürdüğünü açıklamıştı.

Abe'nin katil zanlısı saldırıyı 1 yıl önce planladığını itiraf etti - 9
Abe'nin katil zanlısı saldırıyı 1 yıl önce planladığını itiraf etti - 10
Abe'nin katil zanlısı saldırıyı 1 yıl önce planladığını itiraf etti - 11

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