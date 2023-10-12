Ablukadaki Gazze karanlığa gömüldü (İsrail-Filistin çatışmasında 6. gün)

Bir yandan da karşılıklı saldırılar sürüyor. Gazze'den atılan bir roket Aşkelon'daki bir hastaneye isabet etti. İsrail ordusu da 2006'dan bu yana ilk kez Hamas'ı M270 Çok Namlulu Roket Sistemiyle hedef aldığını açıkladı. Bombardımanda vurulan yerler arasında Gazze İslam Üniversitesi de var. Gazze'ye yönelik saldırılarda, fosfor bombası kullanıldığı da iddia ediliyor.