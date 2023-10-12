Ablukadaki Gazze karanlığa gömüldü (İsrail-Filistin çatışmasında 6. gün)

İsrail ile Hamas arasındaki karşılıklı saldırılarda can kaybı artıyor. İsrail'de ölü sayısı 1300'ün üzerine çıktı. Filistin'de de kayıplar bin 200'e yükseldi. Gazze Şeridi'ndeki tek elektrik santraliyse yakıt yetersizliği nedeniyle hizmet dışı kaldı.

Ablukadaki Gazze karanlığa gömüldü (İsrail-Filistin çatışmasında 6. gün) - 1

İsrail-Gazze hattında beşinci gün de çatışmalar ve bombardımanla geçti. Özellikle İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını artırmış durumda. Bölgede elektrikler de tamamen kesildi. Gazze Şeridi'ndeki tek elektrik santrali yakıt yetersizliği nedeniyle hizmet dışı kaldı. 2 milyonu aşkın nüfuslu bölgede elektrik yok.

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Ablukadaki Gazze karanlığa gömüldü (İsrail-Filistin çatışmasında 6. gün) - 2

Bir yandan da karşılıklı saldırılar sürüyor. Gazze'den atılan bir roket Aşkelon'daki bir hastaneye isabet etti. İsrail ordusu da 2006'dan bu yana ilk kez Hamas'ı M270 Çok Namlulu Roket Sistemiyle hedef aldığını açıkladı. Bombardımanda vurulan yerler arasında Gazze İslam Üniversitesi de var.  Gazze'ye yönelik saldırılarda, fosfor bombası kullanıldığı da iddia ediliyor.

Ablukadaki Gazze karanlığa gömüldü (İsrail-Filistin çatışmasında 6. gün) - 3

İnsani koridor açılması da gündemde. ABD, İsrail ve Mısır ile Gazze'deki sivillerin güvenli çıkışını sağlamak üzere görüşüyor. Birleşmiş Milletler de "Gazze Şeridi insani yardıma açılmazsa faciayla karşı karşıya kalacak" uyarısı yapıyor.

Ablukadaki Gazze karanlığa gömüldü (İsrail-Filistin çatışmasında 6. gün) - 4

İŞTE İSRAİL-FİLİSTİN HATTINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

07.10 Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), devam eden İsrail bombardımanları nedeniyle Gazze'de yerinden edilenlerin sayısının 338 bin kişiyi geçtiğini duyurdu.

05.07 İsrail Sağlık Bakanı Moshe Arbel, İsrail’e saldırı düzenlerken yaralı halde ele geçirilen Filistinlilerin tedavisinin yapılmayacağını bildirdi.

04.30 Gazze'de Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırıları sebebiyle kentte hayatını kaybedenlerin sayısının yaklaşık 1200, yaralıların ise 5 bine yakın olduğunu duyurdu

Ablukadaki Gazze karanlığa gömüldü (İsrail-Filistin çatışmasında 6. gün) - 5

03.26 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile "acil durum hükümeti" kurma konusunda anlaşan muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz, Hamas'ın elindeki İsrailli esirleri geri almak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

02.55 İsrail Sağlık Bakanlığı, İsrail-Filistin çatışmasının başladığı 7 Ekim Cumartesi gününden bu yana hastanelere 3 bin 268 yaralı nakledildiğini duyurdu.

01.38 Hamas Hareketi, 7 Ekim Cumartesi gününden bu yana süren "İsrail işgalinin Filistin'deki ihlallerine cevap olarak yürütülen Aksa Tufanı operasyonunun birinci dereceden bir savunma operasyonu olduğunu" belirtti.

Ablukadaki Gazze karanlığa gömüldü (İsrail-Filistin çatışmasında 6. gün) - 6

01.13 Fas, Cezayir ve Ürdün dışişleri bakanları, Filistin-İsrail çatışmasının bölgedeki yansımalarına karşı uyarıda bulunurken, uluslararası camiaya da acil müdahale çağrısı yaptı.

01.06 ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, "İsrail'in savaş kurallarına göre hareket etmesinin gerçekten önemli olduğunu" söylediğini belirtti.

00.17 Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının, esir aldığı bir Yahudi yerleşimci kadınla 2 çocuğunu serbest bıraktığı belirtildi.

Ablukadaki Gazze karanlığa gömüldü (İsrail-Filistin çatışmasında 6. gün) - 7
Ablukadaki Gazze karanlığa gömüldü (İsrail-Filistin çatışmasında 6. gün) - 8
Ablukadaki Gazze karanlığa gömüldü (İsrail-Filistin çatışmasında 6. gün) - 9
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