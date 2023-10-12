Ablukadaki Gazze karanlığa gömüldü (İsrail-Filistin çatışmasında 6. gün)
İsrail ile Hamas arasındaki karşılıklı saldırılarda can kaybı artıyor. İsrail'de ölü sayısı 1300'ün üzerine çıktı. Filistin'de de kayıplar bin 200'e yükseldi. Gazze Şeridi'ndeki tek elektrik santraliyse yakıt yetersizliği nedeniyle hizmet dışı kaldı.
İsrail-Gazze hattında beşinci gün de çatışmalar ve bombardımanla geçti. Özellikle İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını artırmış durumda. Bölgede elektrikler de tamamen kesildi. Gazze Şeridi'ndeki tek elektrik santrali yakıt yetersizliği nedeniyle hizmet dışı kaldı. 2 milyonu aşkın nüfuslu bölgede elektrik yok.