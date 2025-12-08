AB'nin göç politikasında yeni dönem: İade merkezleri ve ticari yaptırımlar yolda

İçişleri bakanlarının hamlesine paralel olarak AB, ticaret politikasını da göçmen sınır dışı süreçlerinde bir koz olarak kullanmaya hazırlanıyor.

Birlik, kendi vatandaşlarını geri almayı reddeden ülkelerin ticari avantajlarını askıya almasına olanak tanıyan yeni bir anlaşmayı sonuçlandırdı.

Politico'nun ulaştığı belgelere göre, yapılan politika değişikliğiyle birlikte AB pazarına düşük gümrük vergisiyle erişim hakkı, ilgili ülkenin "kendi vatandaşlarını geri kabul etmesi" şartına bağlanıyor.

Bu adım, on yıllardır gelişmekte olan ülkelere indirimli veya sıfır gümrük vergisi sağlayan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'nde (GSP) köklü bir değişimi işaret ediyor.

Daha önce insan hakları, çalışma koşulları ve çevre standartlarına bağlı olan GSP, artık göç işbirliğini de kapsayacak.

Avrupa Konseyi'nden yapılan açıklamada, "Bir yararlanıcı ülke, kendi vatandaşlarının geri kabulü konusunda AB ile işbirliği yapmazsa GSP tercihleri geri çekilebilir" ifadesi kullanıldı.