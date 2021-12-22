Abramovich’in yeni oyuncağı: 4 milyar 400 milyona jet aldı

Haberler - ntv.com.tr 22.12.2021 - 11:16
Rus milyarder, uçakların yanısıra yat ve arabalara da merakıyla biliniyor.
Geçtiğimiz Auğustos ayında, Abramovich’in 430 milyon sterlinlik yeni süperyatı, ilk kez milyarderin Fransız Rivierası'ndaki Antibes açıklarında görülmüştü.
140 metre uzunluğundaki Solaris adlı lüks yatın 36 yolcu kapasiteli, 48 kabinli, helikopter alanlı, havuzlu ve 8 güverteli olduğu, 60 kişilik mürettebata sahip olduğu aktarılmıştı.
Bununla birlikte Rus milyarderin 500 milyon sterlin değerinde 164 metre uzunluğunda Eclipse ve 49 metrelik Sussurro adlı süperyatları bulunuyor.
Arabalara da merakı olan Abramovich, ayrıca değeri 16 milyon sterlinden fazla olan bir süper otomobil filosuna da sahip.
Süper otomobiller arasında üst düzey araçlar arasında bir Porsche 911 GT1 Evo, bir Ferrari FXX, bir Aston Martin Vulcan ve bir Maserati MC12 Corsa bulunuyor.
Abramovich ayrıca, şimdiye kadar sadece 15 tane üretilen ve 2.5 milyon sterlinlik bir fiyat etiketi ile nadir bir Pagani Zonda R'ye de sahip.