Abramovich’in yeni oyuncağı: 4 milyar 400 milyona jet aldı

Rus milyarder Roman Abramovich, koleksiyonuna yeni bir parça ekledi. 55 yaşındaki Abramovich, 264 milyon sterlin (4 milyar 400 milyon TL) değerinde Boeing 787-8 Dreamliner jeti satın aldı.

Haberler - ntv.com.tr 22.12.2021 - 11:16

Abramovich’in yeni oyuncağı: 4 milyar 400 milyona jet aldı - 1
Abramovich’in yeni oyuncağı: 4 milyar 400 milyona jet aldı - 2
Abramovich’in yeni oyuncağı: 4 milyar 400 milyona jet aldı - 3
Abramovich’in yeni oyuncağı: 4 milyar 400 milyona jet aldı - 4
Abramovich’in yeni oyuncağı: 4 milyar 400 milyona jet aldı - 5
Abramovich’in yeni oyuncağı: 4 milyar 400 milyona jet aldı - 6

Rus milyarder, uçakların yanısıra yat ve arabalara da merakıyla biliniyor.

Geçtiğimiz Auğustos ayında, Abramovich’in 430 milyon sterlinlik yeni süperyatı, ilk kez milyarderin Fransız Rivierası'ndaki Antibes açıklarında görülmüştü.

Abramovich’in yeni oyuncağı: 4 milyar 400 milyona jet aldı - 7

140 metre uzunluğundaki Solaris adlı lüks yatın 36 yolcu kapasiteli, 48 kabinli, helikopter alanlı, havuzlu ve 8 güverteli olduğu, 60 kişilik mürettebata sahip olduğu aktarılmıştı.

Abramovich’in yeni oyuncağı: 4 milyar 400 milyona jet aldı - 8

Bununla birlikte Rus milyarderin 500 milyon sterlin değerinde 164 metre uzunluğunda Eclipse ve 49 metrelik Sussurro adlı süperyatları bulunuyor.

Abramovich’in yeni oyuncağı: 4 milyar 400 milyona jet aldı - 9

Arabalara da merakı olan Abramovich, ayrıca değeri 16 milyon sterlinden fazla olan bir süper otomobil filosuna da sahip.

Abramovich’in yeni oyuncağı: 4 milyar 400 milyona jet aldı - 10

Süper otomobiller arasında üst düzey araçlar arasında bir Porsche 911 GT1 Evo, bir Ferrari FXX, bir Aston Martin Vulcan ve bir Maserati MC12 Corsa bulunuyor.

Abramovich’in yeni oyuncağı: 4 milyar 400 milyona jet aldı - 11

Abramovich ayrıca, şimdiye kadar sadece 15 tane üretilen ve 2.5 milyon sterlinlik bir fiyat etiketi ile nadir bir Pagani Zonda R'ye de sahip.

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