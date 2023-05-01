Acıkan üniversite öğrencisi 120 bin dolarlık sanat eserini yedi

Diğer taraftan eser, Cattelan'ın şu anda Seul'deki müzede 16 Temmuz'a kadar devam eden kişisel sergisi WE'nin bir parçası olarak sanatseverlere sunuluyor ve muzun kendisi düzenli olarak iki ya da üç günde bir değiştiriliyor. Cattelan, popüler kültüre meydan okuyan ve genellikle kavramsal sanat tartışmalarını kışkırtan hicivli eserleriyle tanınıyor.