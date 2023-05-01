Acıkan üniversite öğrencisi 120 bin dolarlık sanat eserini yedi

Bazıları için duvara bantlanmış bir muz görme şansı, yakın sanat tarihinin çarpıcı bir anına tanıklık etmek anlamına gelse de bu durum herkes için geçerli değil.
Seul Ulusal Üniversitesi'nden bir sanat öğrencisi, Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Leeum Sanat Müzesi'nde sergilenen ve İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın ikonik eserlerinden biri olan meyveyi duvardan söktü ve ardından onu yedi.
Konuya ilişkin açıklama yapan müze sözcüsü, öğrencinin aç olduğu için muzu yediğini söylediğini belirtti.
Bununla birlikte, "Komedyen" adlı eser, Aralık 2019'da ABD'deki Art Basel Miami Beach'te 120 bin dolara (yaklaşık 2,3 milyon lira) satıldığında sanat dünyasının en büyük olaylarından biri haline geldi. Eserin diğer iki edisyonu da fuarda satıldı.
Güney Koreli öğrenci muzu yedikten sonra kabuğunu tekrar duvara bantladı. Kabuk daha sonra müze tarafından taze bir muzla değiştirildi.
Müze sözüsü konuya ilişkin, “Olay aniden gerçekleştiği için özel bir önlem alınmadı. Sanatçı Cattelan olaydan haberdar edildi ancak herhangi bir tepki vermedi." açıklamasını yaptı.
Diğer taraftan eser, Cattelan'ın şu anda Seul'deki müzede 16 Temmuz'a kadar devam eden kişisel sergisi WE'nin bir parçası olarak sanatseverlere sunuluyor ve muzun kendisi düzenli olarak iki ya da üç günde bir değiştiriliyor. Cattelan, popüler kültüre meydan okuyan ve genellikle kavramsal sanat tartışmalarını kışkırtan hicivli eserleriyle tanınıyor.
Öte yandan, Cattelan’ın eserindeki muz ilk defa birileri tarafından yenilmedi. "Komedyen"in ilk baskısı 2019'da satıldıktan sonra, performans sanatçısı David Datuna Miami'deki Art Basel'de Perrotin galerisinde sergilenen muzu koparmış ve şaşkın bakışlar arasında mideye indirmişti.
Datuna daha sonra Instagram'dan yaptığı paylaşımda, "Bu eseri gerçekten çok seviyorum. Çok lezzetli. Muzu, vandalizm eylemi gerçekleştirmek için değil, bir sanat performansı yapmak için yedim.” demişti.