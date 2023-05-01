Acıkan üniversite öğrencisi 120 bin dolarlık sanat eserini yedi

Güney Kore'nin başkenti Seul'de acıkan bir üniversite öğrencisi, İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'a ait 120 bin dolarlık (2,3 milyon lira) sanat eserinin bir kısmını mideye indi. Duvara bantlanan bir muzdan oluşan kavramsal sanat eseri, daha önce birçok kez tartışmaya yol açmıştı.

Acıkan üniversite öğrencisi 120 bin dolarlık sanat eserini yedi - 1

Bazıları için duvara bantlanmış bir muz görme şansı, yakın sanat tarihinin çarpıcı bir anına tanıklık etmek anlamına gelse de bu durum herkes için geçerli değil. 

DÜNYA HABERLERİ

Acıkan üniversite öğrencisi 120 bin dolarlık sanat eserini yedi - 2

Seul Ulusal Üniversitesi'nden bir sanat öğrencisi, Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Leeum Sanat Müzesi'nde sergilenen ve İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın ikonik eserlerinden biri olan meyveyi duvardan söktü ve ardından onu yedi. 

Acıkan üniversite öğrencisi 120 bin dolarlık sanat eserini yedi - 3

"AÇ OLDUĞU İÇİN MUZU YEDİ"

Konuya ilişkin açıklama yapan müze sözcüsü, öğrencinin aç olduğu için muzu yediğini söylediğini belirtti.

Acıkan üniversite öğrencisi 120 bin dolarlık sanat eserini yedi - 4

120 BİN DOLAR DEĞERİNDE

Bununla birlikte, "Komedyen" adlı eser, Aralık 2019'da ABD'deki Art Basel Miami Beach'te 120 bin dolara (yaklaşık 2,3 milyon lira) satıldığında sanat dünyasının en büyük olaylarından biri haline geldi. Eserin diğer iki edisyonu da fuarda satıldı.

Acıkan üniversite öğrencisi 120 bin dolarlık sanat eserini yedi - 5

Güney Koreli öğrenci muzu yedikten sonra kabuğunu tekrar duvara bantladı. Kabuk daha sonra müze tarafından taze bir muzla değiştirildi.

Acıkan üniversite öğrencisi 120 bin dolarlık sanat eserini yedi - 6

SANATÇI TEPKİ GÖSTERMEDİ

Müze sözüsü konuya ilişkin, “Olay aniden gerçekleştiği için özel bir önlem alınmadı. Sanatçı Cattelan olaydan haberdar edildi ancak herhangi bir tepki vermedi." açıklamasını yaptı. 

Acıkan üniversite öğrencisi 120 bin dolarlık sanat eserini yedi - 7

Diğer taraftan eser, Cattelan'ın şu anda Seul'deki müzede 16 Temmuz'a kadar devam eden kişisel sergisi WE'nin bir parçası olarak sanatseverlere sunuluyor ve  muzun kendisi düzenli olarak iki ya da üç günde bir değiştiriliyor. Cattelan, popüler kültüre meydan okuyan ve genellikle kavramsal sanat tartışmalarını kışkırtan hicivli eserleriyle tanınıyor.

Acıkan üniversite öğrencisi 120 bin dolarlık sanat eserini yedi - 8

DAHA ÖNCE DE YENİLMİŞTİ

Öte yandan, Cattelan’ın eserindeki muz ilk defa birileri tarafından yenilmedi. "Komedyen"in ilk baskısı 2019'da satıldıktan sonra, performans sanatçısı David Datuna Miami'deki Art Basel'de Perrotin galerisinde sergilenen muzu koparmış ve şaşkın bakışlar arasında mideye indirmişti.

Acıkan üniversite öğrencisi 120 bin dolarlık sanat eserini yedi - 9

Datuna daha sonra Instagram'dan yaptığı paylaşımda,  "Bu eseri  gerçekten çok seviyorum. Çok lezzetli. Muzu, vandalizm eylemi gerçekleştirmek için değil, bir sanat performansı yapmak için yedim.” demişti.

DAHA FAZLA GÖSTER