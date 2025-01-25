Acil doktoru şaşkına döndü: Gördüğüm en garip röntgenlerden biri

Floridalı acil doktoru Dr. Sam Ghali, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafın "gördüğü en garip röntgenlerden biri" olduğunu söyledi. Uzman isim, kimliği açıklanmayan hastanın, çiğ ya da az pişmiş domuz eti yiyerek, tenya larvalarını vücuduna aldığını belirtti.

Acil doktoru şaşkına döndü: Gördüğüm en garip röntgenlerden biri - 1

Az pişmiş domuz etinden bulaşan larvalar, vücut dokularına girip kistler oluşturur ve bu kistler, zamanla çürüyerek enfeksiyonlara yol açabilir. Dr. Ghali, ''Tenya larvalarından korunmak için her zaman temiz kalmaya, ellerimizi yıkamaya ve asla çiğ ya da az pişmiş domuz eti yememeye özen göstermeliyiz" dedi.

Ghali, hastanın bu durumdan habersiz olduğunu ve düşme sonucu yaşadığı kalça ağrısını incelemek için röntgen çektirdiğini anlattı. Viral olan videoda, ''Gördüğünüz gibi sayısız kist var. Vücudun her yerine yayılmışlar. Özellikle kalça ve bacakların yumuşak dokularına yoğun bir şekilde yerleşmişler'' dedi.

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Acil doktoru şaşkına döndü: Gördüğüm en garip röntgenlerden biri - 2

Taenia solium adlı parazit, kirli veya az pişmiş domuz etinin yenmesi sonucu vücuda girer ve taeniasis adı verilen enfeksiyona yol açar.

Acil doktoru şaşkına döndü: Gördüğüm en garip röntgenlerden biri - 3

Eğer kistler beyinde veya sinir sisteminde oluşursa, nörosistiserkoz adı verilen tehlikeli bir durum ortaya çıkabilir. Yumurtalar, yaklaşık iki ay içinde yetişkin hale gelir ve bu durum vücutta kaslar, deri, gözler ve merkezi sinir sistemi gibi farklı organlarda görülebilir.

Acil doktoru şaşkına döndü: Gördüğüm en garip röntgenlerden biri - 4

Kistiserkoz ve nörosistiserkoz, genellikle Afrika, Asya ve Latin Amerika gibi ülkelerdeki çiftçi topluluklarında daha yaygındır.

Acil doktoru şaşkına döndü: Gördüğüm en garip röntgenlerden biri - 5

Bulaşma, enfekte kişilerin tuvalet kullandıktan sonra ellerini düzgün yıkamaması ya da dışkıyla kirlenmiş suyun kullanılması yoluyla gerçekleşebilir.

Acil doktoru şaşkına döndü: Gördüğüm en garip röntgenlerden biri - 6

Dr. Ghali, "Kistiserkoz genellikle iyi prognoza sahip olsa da, bazı vakalar maalesef ölümcüldür'' ifadelerini kullandı. Dünya çapında her yıl yaklaşık 50 bin kişinin, bu rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybettiği biliniyor.

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