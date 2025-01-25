Acil doktoru şaşkına döndü: Gördüğüm en garip röntgenlerden biri
Floridalı acil doktoru Dr. Sam Ghali, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafın "gördüğü en garip röntgenlerden biri" olduğunu söyledi. Uzman isim, kimliği açıklanmayan hastanın, çiğ ya da az pişmiş domuz eti yiyerek, tenya larvalarını vücuduna aldığını belirtti.
Az pişmiş domuz etinden bulaşan larvalar, vücut dokularına girip kistler oluşturur ve bu kistler, zamanla çürüyerek enfeksiyonlara yol açabilir. Dr. Ghali, ''Tenya larvalarından korunmak için her zaman temiz kalmaya, ellerimizi yıkamaya ve asla çiğ ya da az pişmiş domuz eti yememeye özen göstermeliyiz" dedi.
Ghali, hastanın bu durumdan habersiz olduğunu ve düşme sonucu yaşadığı kalça ağrısını incelemek için röntgen çektirdiğini anlattı. Viral olan videoda, ''Gördüğünüz gibi sayısız kist var. Vücudun her yerine yayılmışlar. Özellikle kalça ve bacakların yumuşak dokularına yoğun bir şekilde yerleşmişler'' dedi.