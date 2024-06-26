Acil durum ilan edildi! Dang humması vakaları 3 kat arttı, ölümcül olabilir
ABD sağlık yetkilileri, sivrisineklerden yayılan Dang humması vakalarının geçen yıla göre üç kat daha fazla arttığına dikkat çekerek halk sağlığı uyarısı yayınladı.
Dünya Sağlık Örgütü, Nisan ayında yaptığı açıklamada Dang virüsünün yol açtığı Dang Hummasının (kırık kemik ateşi) görülme sıklığının son yıllarda dünya çapında önemli ölçüde arttığını, 2000'de 505 bin civarında olan vakaların 2019'da 5.2 milyona çıktığını duyurmuştu.