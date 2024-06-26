Acil durum ilan edildi! Dang humması vakaları 3 kat arttı, ölümcül olabilir

ABD sağlık yetkilileri, sivrisineklerden yayılan Dang humması vakalarının geçen yıla göre üç kat daha fazla arttığına dikkat çekerek halk sağlığı uyarısı yayınladı.

Acil durum ilan edildi! Dang humması vakaları 3 kat arttı, ölümcül olabilir - 1

Dünya Sağlık Örgütü, Nisan ayında yaptığı açıklamada Dang virüsünün yol açtığı Dang Hummasının (kırık kemik ateşi) görülme sıklığının son yıllarda dünya çapında önemli ölçüde arttığını, 2000'de 505 bin civarında olan vakaların 2019'da 5.2 milyona çıktığını duyurmuştu.

DÜNYA HABERLERİ

Acil durum ilan edildi! Dang humması vakaları 3 kat arttı, ölümcül olabilir - 2

Porto Riko sağlık yetkilileri Mart ayında açıklama yaparak Dang hummasını bir halk sağlığı acil durumu ilan etti.

Acil durum ilan edildi! Dang humması vakaları 3 kat arttı, ölümcül olabilir - 3

ABD sağlık yetkilileri (CDC), dün yayınladıkları halk sağlığı uyarısında bu yılın ilk yarısında 50 eyalette geçen yılın aynı noktasına göre üç kat daha fazla Dang humması vakası görüldüğünü vurguladı.

Acil durum ilan edildi! Dang humması vakaları 3 kat arttı, ölümcül olabilir - 4

VAKA SAYILARI ŞİMDİDEN GEÇEN YILIN TOPLAMININ İKİ KATI OLDU

CDC, küresel dang vakalarında bu yıl içinde kayıtlara geçen en yüksek vaka sayısı olduğunun altını çizerek “2024 yılında, Amerika kıtasındaki ülkeler rekor sayıda dang vakası bildirerek, tek bir yılda kaydedilen en yüksek sayıyı aşmıştır.

Acil durum ilan edildi! Dang humması vakaları 3 kat arttı, ölümcül olabilir - 5

1 Ocak - 24 Haziran 2024 tarihleri arasında, Amerika kıtasındaki ülkeler 9,7 milyondan fazla dang vakası bildirmiştir; bu sayı 2023 yılının tamamında bildirilen vaka sayısının (4,6 milyon vaka) iki katıdır” denildi.

Acil durum ilan edildi! Dang humması vakaları 3 kat arttı, ölümcül olabilir - 6

DANG HUMMASI

Dang humması (kemik kırığı ateşi), sivrisineklerden insanlara yayılan viral bir enfeksiyondur.

Acil durum ilan edildi! Dang humması vakaları 3 kat arttı, ölümcül olabilir - 7

En belirgin semptomları arasında yüksek ateşi, baş ağrısı, vücut ağrıları, mide bulantısı ve deri döküntüsüdür.

Acil durum ilan edildi! Dang humması vakaları 3 kat arttı, ölümcül olabilir - 8

Şiddetli vakalarda hastalık ölümcüldür.

Acil durum ilan edildi! Dang humması vakaları 3 kat arttı, ölümcül olabilir - 9

Özellikle vücutta sebep olduğu ağrılar kırık kemik ağrısına benzediği için kemik kırığı ateşi olarak da adlandırılır.

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