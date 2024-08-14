Acil durum ilan edilmişti! Salgın durdurulamıyor, dünya genelinde can kayıpları arttı
Maymun çiçeği virüsü nedeniyle Afrika Birliği, acil durum ilan etti. Hızla yayılan maymun çiçeği virüsü dünya için ciddi bir tehlike oluşturabilir. DSÖ, geçtiğimiz günlerde maymun çiçeği adı verilen mpox vaka sayısında son 2 ayda büyük bir artış yaşandığını belirtmişti. Peki, maymun çiçeği virüsü Türkiye'de görüldü mü, nasıl bulaşıyor?
Maymun çiçeği olarak da bilinen mpox virüsü Orta ve Doğu Afrika'da hızla yayılıyor. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Africa CDC) son durumla ilgili yaptığı açıklamada halk sağlığı açısından acil durum ilan etti.