Açıldığı gün binlerce kişi sıraya girdi

İngiltere'de ev eşyaları satan dünya devi IKEA'nın mağazası açılınca binlerce kişi sıraya girdi. Sosyal mesafe uygulaması nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Bazı mağazalarda insanlar sabahın beşinde kuyruğa girmeye başladı. 20 Mart tarihinden beri kapalı olan mağazaların açılmasıyla ortaya bu görüntüler çıktı.
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ntv.com.tr 02.06.2020 - 12:52
Çin'de başlayan corona virüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İngiltere normalleşmeye devam ediyor.
276 bin vakanın görüldüğü, 39 binden fazla insanın hayatını kaybettiği ülkede işletmeler açılmaya başladı.
Dünyanın en büyük ev eşyası mağazalarından IKEA da haftalar sonra ülkede müşteri kabul etmeye başladı.
Haftalar sonra açılan mağazalardan alışeriş yapmak isteyen İngilizler kuyruklara girdi.
Sosyal mesafe uygulaması nedeniyle binlerce kişinin oluşturduğu sıralar uzun kuyruklara döndü.
Ülkedeki 19 mağazanın neredeyse tamamında aynı görüntüler ortaya çıktı.
İngiltere'de IKEA mağazaları corona virüs önlemleri kapsamında 20 Mart'ta kapatılmtıştı.
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