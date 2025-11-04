Açlık savaşı boyut değiştirdi: Sadece sağlıksız gıdalar Gazze'ye giriyor

DÜNYANIN GÖZÜNÜ BOYAMAYA ÇALIŞIYOR

Gazze hükümetinden yetkililer, tüccarlar ve sivil halk, İsrail'in bunu kasıtlı yaptığını ve "Gazze'ye yardım girişine izin verildiği ve açlığın sona erdiği" yönünde dünyanın gözünü boyamaya çalıştığını ifade ediyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofis Müdürü İsmail es-Sevabite, ateşkesle birlikte İsrail'in Gazze'ye günlük 600 yardım TIR'ı girişine izin vereceğini düşündüklerini ancak bu sayının sadece 145 TIR'la sınırlı kaldığını, bunun da üzerinde anlaşılan sayının sadece yüzde 24'üne tekabül ettiğini söyledi.