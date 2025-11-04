Açlık savaşı boyut değiştirdi: Sadece sağlıksız gıdalar Gazze'ye giriyor
İsrail'in açlık savaşı boyut değiştirdi. Gazze'deki hükümetin Medya Ofis Müdürü İsmail es-Sevabite, "Un ve yağ girişine değil kuruyemiş, bisküvi, çikolata, cips gibi yiyeceklerin girişine izin veriliyor. Bu, aç bırakma politikasının yeni yüzü." dedi.
RAFLAR ÇİKOLATAYLA DOLUĞ TAŞIYOR
Gazze'de 10 Ekim'de varılan ateşkese rağmen çarşı pazarda temel besinlerde ciddi bir kıtlık yaşanırken, raflar kuruyemiş, çikolata, bisküvi ve meyve suyu gibi atıştırmalık besinlerle dolup taşıyor.
Filistinliler ise İsrail'in "aç bırakma" politikasını başka bir kılıfa bürüyerek sürdürdüğünü düşünüyor.