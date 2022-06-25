"Aday ülke" statüsü verilmeyen Gürcistan'da protesto

Zelenski, mesajında ülkesine AB aday ülke statüsü verildiğini ve Gürcistan'ın da aynı yolda olduğunu belirterek, "Yürüyün, size yardım edeceğiz. Ukrayna ve Gürcistan sonsuza kadar birlikte." ifadesini kullandı.

Ukrayna ve Gürcistan'ın, Rusya'ya karşı mücadele ettiğini kaydeden Zelenski, "Asla pes etmeyeceğiz. Abhazya ve Güney Osetya sizin olduğu gibi Donbas ve Kırım da bizim topraklarımızdır." değerlendirmesinde bulundu.