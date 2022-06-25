"Aday ülke" statüsü verilmeyen Gürcistan'da protesto

Gürcistan'da halk, AB'den "aday ülke" statüsü alamayan hükümeti protesto etti. Gürcistan'ın AB'ye üyelik sürecine destek veren eylemciler, "başarısızlıktan" sorumlu tutukları Başbakan Garibaşvili'nin istifa etmesini istedi.

Haberler - Anadolu Ajansı 25.06.2022 - 03:30 | Son Güncelleme : 25.06.2022 - 03:32

"Aday ülke" statüsü verilmeyen Gürcistan'da protesto - 1

'ın başkenti Tiflis'te sokağa çıkan göstericiler, ülkelerine (AB) tarafından "aday ülke" statüsü verilmemesi nedeniyle hükümeti suçlayarak Başbakan İrakli Garibaşvili'ye istifa çağrısında bulundu.

"Aday ülke" statüsü verilmeyen Gürcistan'da protesto - 2

Başkent Tiflis'te Parlamentonun önünde düzenlenen gösteride halk, AB Zirvesi'nde Gürcistan'a "aday ülke" statüsü verilmemesine tepki gösterdi.

"Aday ülke" statüsü verilmeyen Gürcistan'da protesto - 3

Göstericiler, ülkelerinin aday ülke yapılmaması nedeniyle hükümeti suçladı.

"Aday ülke" statüsü verilmeyen Gürcistan'da protesto - 4

Gürcistan'ın AB'ye üyelik sürecine destek veren eylemciler, bu "başarısızlıktan" hükümetin sorumlu olduğunu dile getirdi.

"Aday ülke" statüsü verilmeyen Gürcistan'da protesto - 5

Zirvede Ukrayna ve Moldova'ya adaylık statüsü verildiğini hatırlatan eylemciler, Gürcistan'a ise Avrupa perspektifi sunulduğunu ve kriterleri karşılaması kaydıyla durumunun daha sonra yeniden değerlendirilmesi yönünde karar alındığını aktardı.

"Aday ülke" statüsü verilmeyen Gürcistan'da protesto - 6

Eylemciler, Başbakan İrakli Garibaşvili'ye istifa çağrısında bulundu.

"Aday ülke" statüsü verilmeyen Gürcistan'da protesto - 7

Gösteri organizatörlerinden Şota Digmelaşvili, şimdilik Gürcistan'a AB aday ülke statüsü verilmediğini ama bazı reformları uygulamak için ülkeye 6 aylık bir süre tanındığını kaydetti.

"Aday ülke" statüsü verilmeyen Gürcistan'da protesto - 8

Digmelaşvili, hükümetin bu süreç içinde 12 maddelik kriterleri karşılamasının mümkün olmadığını belirtti.

Başbakan Garibaşvili'yi istifa etmeye davet eden Didmelaşvili, hükümete bir hafta süre verdiklerini ve taleplerin yerine getirilemediği sürece 3 Temmuz'dan itibaren kesintisiz gösteriler düzelemeye başlayacaklarını ifade etti.

"Aday ülke" statüsü verilmeyen Gürcistan'da protesto - 9

ZELENSKİ: ASLA PES ETMEYECEĞİZ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Tiflis'te düzenlenen gösteriye görüntülü mesajla hitap etti

"Aday ülke" statüsü verilmeyen Gürcistan'da protesto - 10

Zelenski, mesajında ülkesine AB aday ülke statüsü verildiğini ve Gürcistan'ın da aynı yolda olduğunu belirterek, "Yürüyün, size yardım edeceğiz. Ukrayna ve Gürcistan sonsuza kadar birlikte." ifadesini kullandı.

Ukrayna ve Gürcistan'ın, Rusya'ya karşı mücadele ettiğini kaydeden Zelenski, "Asla pes etmeyeceğiz. Abhazya ve Güney Osetya sizin olduğu gibi Donbas ve Kırım da bizim topraklarımızdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Aday ülke" statüsü verilmeyen Gürcistan'da protesto - 11

ADAY ÜLKESİ STATÜSÜ İÇİN BAŞVURULAR

Ukrayna, AB'ye adaylık başvurusunu Rusya'nın saldırısının başlamasından 4 gün sonra 28 Şubat 2022'de, Moldova ve Gürcistan ise 3 Mart 2022'de yapmıştı. AB Konseyi, 7 Mart'ta AB Komisyonunu görüşünü sunmaya davet etmişti.

"Aday ülke" statüsü verilmeyen Gürcistan'da protesto - 12

AB Komisyonu, 17 Haziran'da Ukrayna ve Moldova'ya adaylık statüsü verilmesi yönünde görüş bildirdi. Komisyon, Gürcistan için ise Avrupa perspektifi sunulması ve kriterleri karşılaması kaydıyla durumunun daha sonra yeniden değerlendirilmesini tavsiye etmişti.

"Aday ülke" statüsü verilmeyen Gürcistan'da protesto - 13

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, dün, Ukrayna ve Moldova'ya "aday ülke" statüsü verilmesini kararlaştırdı.

"Aday ülke" statüsü verilmeyen Gürcistan'da protesto - 14
"Aday ülke" statüsü verilmeyen Gürcistan'da protesto - 15
"Aday ülke" statüsü verilmeyen Gürcistan'da protesto - 16
"Aday ülke" statüsü verilmeyen Gürcistan'da protesto - 17
"Aday ülke" statüsü verilmeyen Gürcistan'da protesto - 18

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