Adım adım kraliçe olmak: İsveç prensesi askeri eğitimde!

İsveç Veliaht Prensesi Victoria, gelecekte kraliçe olabilmek için çeşitli eğitimlerden geçiriliyor. Son olarak, askeri bir eğitim alan prensesin görüntüleri İsveç Silahlı Kuvvetleri tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYINIZ