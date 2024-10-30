Adım adım kraliçe olmak: İsveç prensesi askeri eğitimde!

İsveç Veliaht Prensesi Victoria, gelecekteki kraliçelik görevine hazırlanmak amacıyla askeri eğitim aldı. Zorlu bir programdan geçen 47 yaşındaki prenses, silahlı kuvvetler tarafından paylaşılan görüntülerde, hem teorik hem pratik derslerle liderlik ve kriz yönetimi becerilerini geliştiriyor.

Adım adım kraliçe olmak: İsveç prensesi askeri eğitimde! - 1

İsveç Veliaht Prensesi Victoria, gelecekte kraliçe olabilmek için çeşitli eğitimlerden geçiriliyor. Son olarak, askeri bir eğitim alan prensesin görüntüleri İsveç Silahlı Kuvvetleri tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

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Adım adım kraliçe olmak: İsveç prensesi askeri eğitimde! - 2

47 yaşındaki prenses, zorlu bir askeri eğitim programına katılarak üniforma giyip silah kuşandı. Eğitimi tamamlayan Victoria, hem teorik hem de pratik dersler aldı.

Adım adım kraliçe olmak: İsveç prensesi askeri eğitimde! - 3

İsveç silahlı kuvvetleri, prensesin eğitimine ilişkin görüntüleri kamuoyuyla paylaşarak, Victoria'nın devletin başına geçmek için yaptığı hazırlıklara dikkat çekti.

Adım adım kraliçe olmak: İsveç prensesi askeri eğitimde! - 4

İsveç, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından ulusal güvenlik politikasında değişikliğe gitmiş ve mart ayında NATO'ya üye olmuştu.

Adım adım kraliçe olmak: İsveç prensesi askeri eğitimde! - 5

Prenses Victoria'nın 12 yaşında bir kızı ve 8 yaşında bir oğlu bulunuyor.

Adım adım kraliçe olmak: İsveç prensesi askeri eğitimde! - 6
Adım adım kraliçe olmak: İsveç prensesi askeri eğitimde! - 7
Adım adım kraliçe olmak: İsveç prensesi askeri eğitimde! - 8
Adım adım kraliçe olmak: İsveç prensesi askeri eğitimde! - 9
Adım adım kraliçe olmak: İsveç prensesi askeri eğitimde! - 10
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