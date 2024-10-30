Adım adım kraliçe olmak: İsveç prensesi askeri eğitimde!
İsveç Veliaht Prensesi Victoria, gelecekteki kraliçelik görevine hazırlanmak amacıyla askeri eğitim aldı. Zorlu bir programdan geçen 47 yaşındaki prenses, silahlı kuvvetler tarafından paylaşılan görüntülerde, hem teorik hem pratik derslerle liderlik ve kriz yönetimi becerilerini geliştiriyor.
İsveç Veliaht Prensesi Victoria, gelecekte kraliçe olabilmek için çeşitli eğitimlerden geçiriliyor. Son olarak, askeri bir eğitim alan prensesin görüntüleri İsveç Silahlı Kuvvetleri tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.