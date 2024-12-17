AFAD ekibi Şam'da: Sednaya'da yaşam izi aranıyor!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, devrik lider Beşar Esad'ın işkence merkezi Sednaya Hapishanesi'nde mahsur kaldığı düşünülen kişiler için arama tarama ve kurtarma faaliyetlerine başladı. 120 kişiden oluşan AFAD ekibi, duvar arkası görüntüleme cihazı, yer radarı, dört köpekli arama timi ve sismik akustik dinleme cihazlarıyla bölgede faaliyet gösteriyor. AFAD Başkanı Okay Memiş, çalışmada şu ana kadar canlı izine rastlanmadığını bildirdi.
AFAD EKİBİ BÖLGEDE
Suriye'nin kötü şöhretli Sednaya Hapishanesi'nde mahsur kaldığı düşünülen kişiler için gönderilen AFAD ekipleri, bölgeye intikal ederek çalışmalarına başladı.
AFAD Başkanı Okay Memiş, çalışmada şu ana kadar canlı izine rastlanmadığını bildirdi.