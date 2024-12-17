AFAD ekibi Şam'da: Sednaya'da yaşam izi aranıyor!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, devrik lider Beşar Esad'ın işkence merkezi Sednaya Hapishanesi'nde mahsur kaldığı düşünülen kişiler için arama tarama ve kurtarma faaliyetlerine başladı. 120 kişiden oluşan AFAD ekibi, duvar arkası görüntüleme cihazı, yer radarı, dört köpekli arama timi ve sismik akustik dinleme cihazlarıyla bölgede faaliyet gösteriyor. AFAD Başkanı Okay Memiş, çalışmada şu ana kadar canlı izine rastlanmadığını bildirdi.

AFAD ekibi Şam'da: Sednaya'da yaşam izi aranıyor! - 1

AFAD EKİBİ BÖLGEDE

Suriye'nin kötü şöhretli Sednaya Hapishanesi'nde mahsur kaldığı düşünülen kişiler için gönderilen AFAD ekipleri, bölgeye intikal ederek çalışmalarına başladı.

AFAD Başkanı Okay Memiş, çalışmada şu ana kadar canlı izine rastlanmadığını bildirdi.

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AFAD ekibi Şam'da: Sednaya'da yaşam izi aranıyor! - 2

6 SAAT SÜREN YOLCULUK

120 kişiden oluşan AFAD ekibi, duvar arkası görüntüleme cihazı, yer radarı, dört köpekli arama timi ve sismik akustik dinleme cihazlarıyla çalışmalara başladı.

Ekipler, Hatay'dan hareket ederek yaklaşık 5-6 saat süren yolculuğun ardından Şam'a geldi.

AFAD ekibi Şam'da: Sednaya'da yaşam izi aranıyor! - 3

43 ARAÇ VE 120 PERSONEL

AFAD Başkanı Okay Memiş ve Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, başkent Şam'daki Sednaya Hapishanesi önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Memiş, 43 araç ve 120 personelle Sednaya Hapishanesi'nde çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Memiş, cep telefonlarının neredeyse çalışmadığını, Ankara ile iletişimi ise uydu telefonlarıyla sağladıklarını aktardı.

AFAD ekibi Şam'da: Sednaya'da yaşam izi aranıyor! - 4

Köroğlu ise Sednaya Hapishanesi'nde büyük cinayetler işlendiğini ve bir kısmının tespit edilemediğini hatırlatarak, AFAD'ın kendi cihazlarıyla yapacağı araştırmaların önemine vurgu yaptı.

AFAD ekibi Şam'da: Sednaya'da yaşam izi aranıyor! - 5

HAPİSHANE ÇEVRESİ DE ARANACAK

Sadece hapishanede değil alanın çevresinde de kapsamlı araştırmalar yapılacağını belirten Köroğlu, bu savaş suçlarını işleyenlerin nasıl cezalandırılacağı konusunda Türkiye'nin uzun süredir çalıştığını anımsattı.

AFAD ekibi Şam'da: Sednaya'da yaşam izi aranıyor! - 6

SURİYE GEÇİCİ YÖNETİMİYLE TEMASLAR

Büyükelçilik olarak Suriye'nin kalkınmasına ve Türkiye-Suriye ilişkilerine katkıda bulunacaklarını dile getiren Köroğlu, yarın hem geçici yönetimin Başbakanı Muhammed el Beşir hem de Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) lideri Ahmed eş-Şera (Ebu Muhammed el-Golani) ile görüşeceklerini ifade etti.

AFAD ekibi Şam'da: Sednaya'da yaşam izi aranıyor! - 7

Köroğlu, Suriye'deki en büyük ihtiyacın istikrar ve saldırıların durması olduğunu belirterek, "Hiçbir gücün buraya müdahale etmesine gerek de yok. Bu çerçevede mevcut, meşru geçici hükümetle çalışmaya başladık." dedi.

AFAD ekibi Şam'da: Sednaya'da yaşam izi aranıyor! - 8

AFAD BAŞKANI MEMİŞ: ŞU ANA KADAR CANLI İZİNE RASTLANMADI

AFAD Başkanı Okay Memiş, Sednaya Hapishanesi'ndeki çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yerel otoritelerin, Türkiye Şam Büyükelçiliği'ne yaptığı müracaat üzerine bölgeye gittiklerini belirten Memiş, bugün hava aydınlanır aydınlanmaz hapishanede çalışmalarını başlattıklarını söyledi.

120 personel, 4 arama kurtarma köpeği, 43 araçla beraber, teknolojik cihaz ve ekipmanlarla binadaki üç sektörde çalışmalarını tamamladıklarını kaydeden Memiş, herhangi bir canlı izine rastlanmadığını açıkladı.

AFAD ekibi Şam'da: Sednaya'da yaşam izi aranıyor! - 9

Memiş, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Bina içerisinde tek tek bütün katlar, zemin bölmesi, hücreler, koğuşlar, binanın her tarafını çok dikkatli ve özenli bir şekilde kontrol ettik. Bununla birlikte avluda da çalışmamıza devam ediyoruz. Tabelalarda da açıkça göstermişler mayınlı bir bölge de var. Dolayısıyla bu açık alanda yapacağımız çalışmalarda daha dikkatli ve özenli olmak durumundayız. Yerel otoriteyle irtibatlı bir şekilde bu mayınlı alanın tamamıyla temizlenmesinden sonra da detaylı bir şekilde arama çalışmasına ilerleyen süreçte devam edebiliriz.

Bununla birlikte bugün binanın içerisindeki çalışmayı tamamladık. Yarın da bu alanda çalışmamızı devam ettireceğiz. Biz Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak ve Türk milleti olarak Suriyeli kardeşlerimizin yanındayız. Onların bu zor döneminde, onların bu süreçlerinde yardımcı olmaya gayret ediyoruz. Bu baskıcı rejimin, totaliter rejimin nelere sebep olduğunu bu binada zaten fazlasıyla gördük. Bütün dünya bu insanlık dışı rejimin uygulamalarına tanıklık etti. Dolayısıyla bu zor zamanlarda biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun uluslararası insani yardımdan sorumlu teşkilatı AFAD olarak buradaki kardeşlerimizin yanındayız. Başka hiçbir niyetimiz yok. Onların toprak bütünlüğünden yanayız"

AFAD ekibi Şam'da: Sednaya'da yaşam izi aranıyor! - 10
AFAD ekibi Şam'da: Sednaya'da yaşam izi aranıyor! - 11
AFAD ekibi Şam'da: Sednaya'da yaşam izi aranıyor! - 12
AFAD ekibi Şam'da: Sednaya'da yaşam izi aranıyor! - 13
AFAD ekibi Şam'da: Sednaya'da yaşam izi aranıyor! - 14
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