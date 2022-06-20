'Afgan kadın ninjalar' uluslararası yarışmalara katılmak istiyor

Afganistan'da yönetimdeki Taliban’ın kadınlara yönelik kararlarının olumsuz etki yarattığını dile getiren Nimeti, "Sağlam bir toplumun donanımlı annelere ihtiyacı var. Maalesef Taliban, kadın ve çocuklara fazla baskı uyguluyor. Bu, Afgan kadın ve kızları olumsuz etkiliyor. Özellikle spor yapan kadın ve kızlar bu durumdan muzdarip." diye konuştu.