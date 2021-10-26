Afgan kız bebek, açlıktan ölmek üzere olan ailesi tarafından 500 dolara satıldı

Afganistan, Taliban'ın Ağustos'ta iktidarı ele geçirmesinden bu yana ekonomisinde keskin bir bozulma görürken, dünyanın en büyük insani kriziyle karşı karşıya bulunuyor. Ülkeyi destekleyen uluslararası fonlar, dünya Taliban rejimiyle nasıl başa çıkılacağını tartışırken durduruldu. Halkın açlıkla boğuştuğu ülkede, bir aile ise tanımadıkları bir adama kız bebeklerini 500 dolara (yaklaşık 4 bin 730 lira) sattı. Çocouğun akıbeti bilinmezken, aile başka çaresinin olmadığını savundu.

Haberler - ntv.com.tr 26.10.2021 - 11:15

Afgan kız bebek, açlıktan ölmek üzere olan ailesi tarafından 500 dolara satıldı - 1

Afganistan'da açlıktan ölmek üzere olan ailesi tarafından bir kız bebek 500 dolara (yaklaşık 4 bin 730 lira) satıldı.

Afgan kız bebek, açlıktan ölmek üzere olan ailesi tarafından 500 dolara satıldı - 2

HALKIN YÜZDE 5'İ YETERLİ YİYECEĞE ERİŞEBLİYOR

Taliban, geçen Ağustos ayından ABD’nin ülkeden kaotik çekilmesiyle birlikte Afganistan’da yönetimi ele geçirdi.  Uluslararası yardım fonlarının dondurulduğu ülkedeki hanelerin yalnızca yüzde 5'i yeterli miktarda yiyeceğe ulaşabiliyor, bankaların önünde uzun kuyruklar oluşuyor. 

Afgan kız bebek, açlıktan ölmek üzere olan ailesi tarafından 500 dolara satıldı - 3

Afganistan ekonomisi, Taliban'ın Ağustos ayında ülkenin kontrolü ele geçirmesinden önce de sallantıdaydı. Ülkenin ekonomisi büyük ölçüde dış yardıma bağımlıydı. Dünya Bankası’nın verilerine göre, Afganistan gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yaklaşık yüzde 40'ı uluslararası yardımdan geliyor.

Afgan kız bebek, açlıktan ölmek üzere olan ailesi tarafından 500 dolara satıldı - 4

ULUSLARARASI FONLAR DURDURULDU

Ancak Taliban yönetimi devraldığından beri batılı ülkeler, Afganistan'ın Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) ile erişebileceği varlıklar da dahil olmak üzere uluslararası fonları dondurdu. 

Afgan kız bebek, açlıktan ölmek üzere olan ailesi tarafından 500 dolara satıldı - 5

"DİĞER ÇOCUKLARIM AÇLIKTAN ÖLÜYORDU"

Ekonominin ciddi ölçüde bozulduğu Afganistan’da bu nedenle halk ciddi bir insani krizle karşı karşıya bulunuyor. Satılan bebeğin annesi, “Diğer çocuklarım açlıktan ölüyordu, biz de kızımı satmak zorunda kaldık. Keşke kızımı satmak zorunda kalmasaydım” dedi.

Afgan kız bebek, açlıktan ölmek üzere olan ailesi tarafından 500 dolara satıldı - 6

Kızın babası ise çöp toplayarak ailenin geçimini sağladığını, ancak bu durumun artık hiçbir şey kazandırmadığını söyledi:

"Açlıktan ölüyoruz. Şu anda evimizde unumuz, yağımız yok. Hiçbir şeyimiz yok."

Afgan kız bebek, açlıktan ölmek üzere olan ailesi tarafından 500 dolara satıldı - 7

Kızının akıbetinin ne olacağı sorulduğunda, “Kızım geleceğinin nasıl olacağını bilmiyorum.  Bu konuda nasıl hissedeceğini de bilmiyorum. Ama yapmak zorundaydım" diye konuştu.

Afgan kız bebek, açlıktan ölmek üzere olan ailesi tarafından 500 dolara satıldı - 8

Herat'taki Sınır Tanımayan Doktorlar hastanesine giden BBC'den Yogita Limaye bebeğin yürümeye başladığında onu satın alan adam tarafından götürüleceğini söyledi. 

Afgan kız bebek, açlıktan ölmek üzere olan ailesi tarafından 500 dolara satıldı - 9

Limaye, "Adam, şimdilik 500 doların yarısından fazlasını ödedi. Bu, aileyi birkaç ay idare eder. Adam, kızın çocuğuyla evleneceğini söyledi ama kimse ne olacağından  emin değil” açıklamasını yaptı. 

Afgan kız bebek, açlıktan ölmek üzere olan ailesi tarafından 500 dolara satıldı - 10

BM'DEN MİLYONLARCA KİŞİ İÇİN AÇLIK UYARISI

Öte yandan, Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı Dünya Gıda Programı (WFP), Afganistan'da 14 milyon insanın yardım sağlanmadığı takdirde 'açlığa doğru ilerlediğini' ve hayatlarını kaybedebileceklerini açıklamıştı.
Afgan kız bebek, açlıktan ölmek üzere olan ailesi tarafından 500 dolara satıldı - 11

25 Ağustos’ta yayımlanan raporda, Afganistan'daki milyonlarca kişinin kuraklık, Covid-19 salgını ve Taliban'ın ele geçirmesinin ülkeyi gıda kıtlığına sürüklemesi nedeniyle sorunlar çıkacağını aktarmıştı.

Dünya Gıda Programı, bu üç sorunun sürmesi durumunda ise dış yardım olmadan ülkede büyük bir açlık dalgasının olabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

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