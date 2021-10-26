Afgan kız bebek, açlıktan ölmek üzere olan ailesi tarafından 500 dolara satıldı

Haberler - ntv.com.tr 26.10.2021 - 11:15
Afganistan'da açlıktan ölmek üzere olan ailesi tarafından bir kız bebek 500 dolara (yaklaşık 4 bin 730 lira) satıldı.
Taliban, geçen Ağustos ayından ABD’nin ülkeden kaotik çekilmesiyle birlikte Afganistan’da yönetimi ele geçirdi. Uluslararası yardım fonlarının dondurulduğu ülkedeki hanelerin yalnızca yüzde 5'i yeterli miktarda yiyeceğe ulaşabiliyor, bankaların önünde uzun kuyruklar oluşuyor.
Afganistan ekonomisi, Taliban'ın Ağustos ayında ülkenin kontrolü ele geçirmesinden önce de sallantıdaydı. Ülkenin ekonomisi büyük ölçüde dış yardıma bağımlıydı. Dünya Bankası’nın verilerine göre, Afganistan gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yaklaşık yüzde 40'ı uluslararası yardımdan geliyor.
Ancak Taliban yönetimi devraldığından beri batılı ülkeler, Afganistan'ın Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) ile erişebileceği varlıklar da dahil olmak üzere uluslararası fonları dondurdu.
Ekonominin ciddi ölçüde bozulduğu Afganistan’da bu nedenle halk ciddi bir insani krizle karşı karşıya bulunuyor. Satılan bebeğin annesi, “Diğer çocuklarım açlıktan ölüyordu, biz de kızımı satmak zorunda kaldık. Keşke kızımı satmak zorunda kalmasaydım” dedi.
Kızın babası ise çöp toplayarak ailenin geçimini sağladığını, ancak bu durumun artık hiçbir şey kazandırmadığını söyledi:
"Açlıktan ölüyoruz. Şu anda evimizde unumuz, yağımız yok. Hiçbir şeyimiz yok."
Kızının akıbetinin ne olacağı sorulduğunda, “Kızım geleceğinin nasıl olacağını bilmiyorum. Bu konuda nasıl hissedeceğini de bilmiyorum. Ama yapmak zorundaydım" diye konuştu.
Herat'taki Sınır Tanımayan Doktorlar hastanesine giden BBC'den Yogita Limaye bebeğin yürümeye başladığında onu satın alan adam tarafından götürüleceğini söyledi.
Limaye, "Adam, şimdilik 500 doların yarısından fazlasını ödedi. Bu, aileyi birkaç ay idare eder. Adam, kızın çocuğuyla evleneceğini söyledi ama kimse ne olacağından emin değil” açıklamasını yaptı.
25 Ağustos’ta yayımlanan raporda, Afganistan'daki milyonlarca kişinin kuraklık, Covid-19 salgını ve Taliban'ın ele geçirmesinin ülkeyi gıda kıtlığına sürüklemesi nedeniyle sorunlar çıkacağını aktarmıştı.
Dünya Gıda Programı, bu üç sorunun sürmesi durumunda ise dış yardım olmadan ülkede büyük bir açlık dalgasının olabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.