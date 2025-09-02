Afganistan depreminde çifte yıkım: Yardım yok, kadınlar görünmüyor

"SAATLERCE GÖREVLİLERİ BEKLEDİM"

Depremin gece meydana gelmesi nedeniyle insanların çoğu sarsıntıdan kaçamadı. Taliban yetkililerine göre Kunar ve Nurgül bölgeleri, en kötü etkilenen yerler oldu.

Afganistan'daki Dünya Sağlık Örgütü'ne göre tahmini olarak 12 bin kişinin depremden doğrudan etkilendi. ABC News'e konuşan Taliban yetkilisi Şah Mahmud, Nangahar bölgesinde de enkaz altında kalanların olduğundan endişe ettiklerini söyledi.

Şiddetli yağış, toprak kayması ve hasarlı yollar, depremden en kötü etkilenen dağlık bölgelerdeki kurtarma çalışmalarını zorlaştırıyor.

Associated Press haber ajansına konuşan Sadiqullah isimli depremzede, saatlerce acil yardım görevlilerini beklediğini belirterek, "Kunar bölgesinde yarı gömülü haldeydim ve çıkamıyordum" dedi. Eşinin ve iki çocuğunun ise hayatını kaybettiğini söyledi.

CNN International'a konuşan 41 yaşındaki Kabil sakini Ahmed Zamir ise çevredeki herkesin enkaz altında kalma korkusuyla sokaklara akın ettiğini ifade etti.