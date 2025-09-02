Afganistan depreminde çifte yıkım: Yardım yok, kadınlar görünmüyor
Afganistan'da büyük yıkım yaratan 6 şiddetindeki depremde en az bin 124 kişi öldü. Batı'nın yardımları kestiği ülkede insani kriz derinleşirken, Afgan kadınlar depremde de geri plana atılıyor. (Haber: Derya Doğan)
Afganistan 6 şiddetindeki depremin yaralarını sarmaya çalışıyor.
Afganistan Kızılayı'na göre en az bin 124 kişinin öldüğü, 3 bin 251 kişinin yaralandığı Celalabad depreminde, yaklaşık 8 bin ev yıkıldı.
Birleşmiş Milletler ve Taliban hükümetine göre başkent Kabil'de de güçlü artçılar yaşandı.
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu'na (USGS) göre yaklaşık 500 bin kişi, sarsıntıyı güçlü şekilde hissetti. Zayıf inşa edilmiş yapılarda, önemli ölçüde hasar oluştu.