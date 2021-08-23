Afganistan Kadın Milli Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın Kaptanı Nilofar Boyat, Taliban’dan kaçış sürecini anlattı: Her şeyimizi kaybettik

"20 YILLIK BİR GERİ ADIM"

Bayat'ın İspanya'ya gelişi günlerce süren korkunun ardından geldi. Bayat, “Taliban'dan kaçmak isteyen binlerce kişi vardı. Hayatımda böyle bir şey yaşamadım. Havaalanına girmek için dokuz saat bekledik. Zaman zaman havaya ateş açan militanlar tarafından kuşatıldık” dedi.

Ancak, Bayat eşiyle birlikte başka seçenekleri olmadığını hissettiklerini belirterek, "Taliban, insanları teşhis etmek için kapı kapı dolaşmaya başladı. Bu bir felaket, 20 yıllık bir geri adım” dedi.