Afganistan Kadın Milli Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın Kaptanı Nilofar Boyat, Taliban’dan kaçış sürecini anlattı: Her şeyimizi kaybettik

Afganistan'da yaşanan kaos sürerken özellikle kadınlar Taliban rejimi altında geleceklerinden endişe ediyor. Kadın Milli Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın Kaptanı Nilofar Boyat, Taliban militanlarının kendisini öldürmesinden korktuğu için İspanya'ya sığındı. Boyat, ABD'nin tahliye sürecini başlatmasının ardından yaşadıklarını ve kaçış hikayesini anlattı.

ntv.com.tr - Reuters 23.08.2021 - 10:13 | Son Güncelleme : 23.08.2021 - 10:39

Afganistan Kadın Milli Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın Kaptanı Nilofar Boyat, Taliban’dan kaçış sürecini anlattı: Her şeyimizi kaybettik - 1

Afganistan Kadın Milli Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın Kaptanı Nilofar Boyat, Taliban Kabil'e girdiğinde ülkeden ayrılması gerektiğini biliyordu.

Afganistan Kadın Milli Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın Kaptanı Nilofar Boyat, Taliban’dan kaçış sürecini anlattı: Her şeyimizi kaybettik - 2

"BENİ ÖLDÜRECEKLERİNİ BİLİYORDUM"

The Guardian'a konuşan 28 yaşındaki Bayat, “Basketbol oynadığım çok fazla video vardı. Kadın hakları ve engelli kadınların hakları için aktif olarak çağrıda bulundum. Taliban militanlarının hakkımdakileri öğrenirlerse, beni öldüreceklerini biliyordum” dedi.

Afganistan Kadın Milli Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın Kaptanı Nilofar Boyat, Taliban’dan kaçış sürecini anlattı: Her şeyimizi kaybettik - 3

Bayat, korkularını, yıllar önce arkadaş olduğu İspanyol bir gazeteciye itiraf etti. Hikayesini sosyal medyada yayınladı ve İspanyol yetkililerden onu İspanya'ya tahliye etmeye çalışmak için bir destek ve söz verdi. 

Afganistan Kadın Milli Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın Kaptanı Nilofar Boyat, Taliban’dan kaçış sürecini anlattı: Her şeyimizi kaybettik - 4

CUMA GÜNÜ EŞİYLE BİRLİKTE İSPANYA'YA GELDİ

Cuma günü, Bayat ve kocası Ramesh, yıllar boyunca İspanya'nın askeri ve sivil operasyonlarında çalışmış 250'den fazla Afgan tahliyesiyle birlikte İspanya'ya geldi.

Afganistan Kadın Milli Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın Kaptanı Nilofar Boyat, Taliban’dan kaçış sürecini anlattı: Her şeyimizi kaybettik - 5

İSPANYA, AFGAN MÜLTECİLER İÇİN 

Bununla birlikte İspanya, AB kurumlarıyla işbirliği yapan Afganlar için de bir giriş noktası görevi görüyor. Pazar günü, İspanyol hükümeti, ABD hükümeti için çalışan Afganları geçici olarak kabul etmek için güney İspanya'daki iki askeri üssü kullanmayı kabul ettiğini duyurdu.

Afganistan Kadın Milli Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın Kaptanı Nilofar Boyat, Taliban’dan kaçış sürecini anlattı: Her şeyimizi kaybettik - 6

"20 YILLIK BİR GERİ ADIM"

Bayat'ın İspanya'ya gelişi günlerce süren korkunun ardından geldi. Bayat, “Taliban'dan kaçmak isteyen binlerce kişi vardı. Hayatımda böyle bir şey yaşamadım. Havaalanına girmek için dokuz saat bekledik. Zaman zaman havaya ateş açan militanlar tarafından kuşatıldık” dedi. 

Ancak, Bayat eşiyle birlikte başka seçenekleri olmadığını hissettiklerini belirterek, "Taliban, insanları teşhis etmek için kapı kapı dolaşmaya başladı. Bu bir felaket, 20 yıllık bir geri adım” dedi.

Afganistan Kadın Milli Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın Kaptanı Nilofar Boyat, Taliban’dan kaçış sürecini anlattı: Her şeyimizi kaybettik - 7

TALİBAN MİLİTANLARININ SİLAHLARINDAN ÇIKAN ŞARAPNEL PARÇALARI OMURİLİĞİNİ YARALADI

Diğer taraftan, Bayat, önceki Taliban rejimi sırasında Kabil'deki ailesinin evi bir roket tarafından vurulduğunda henüz yürümeye başlayan bir çocuktu. Erkek kardeşi öldürüldü ve Bayat, şarapnel parçalarının omuriliğini yaralaması ve sırtını yakması üzerine bir yıl hastanede yattı.

Yıllar sonra ilk kez tekerlekli sandalyeile  basketbol oynadı. 2017 yılında uluslararası yarışmaya başlayan ekip, kısa sürede ülkede kadınların yaşamlarının nasıl dönüştürüldüğünün güçlü bir simgesi haline geldi.

Afganistan Kadın Milli Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın Kaptanı Nilofar Boyat, Taliban’dan kaçış sürecini anlattı: Her şeyimizi kaybettik - 8

TALİBAN BÜTÜN EMEĞİMİ BİR ANDA SİLDİ

Takımın başında bulunan Bayat, engelli kadınların önde gelen savunucusu oldu. Taliban'ın gücü ele geçirmesi anında hepsini sildi. 

Bayat, “Tekerlekli sandalye basketbol takımının kaptanıydım. Engelli insanlara yardım etmek için güzel bir işim vardı. Hukuk okudum. Bütün bunlar için çok çalıştım. Sonra Taliban geldi ve hepsini bir anda aldı” dedi.

Afganistan Kadın Milli Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın Kaptanı Nilofar Boyat, Taliban’dan kaçış sürecini anlattı: Her şeyimizi kaybettik - 9

Bayat ve eşi Ramesh, şimdi şehrin tekerlekli sandalye basketbol takımına katılmak üzere İspanya’nın Bilbao şehrine geldiler. Afganistan'ın erkekler milli tekerlekli sandalye basketbol takımında oynayan eşine de takımda yer teklif edildi.

Afganistan Kadın Milli Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın Kaptanı Nilofar Boyat, Taliban’dan kaçış sürecini anlattı: Her şeyimizi kaybettik - 10

"HER ŞEYİMİZİ KAYBETTİK"

Yavaş yavaş hayatlarını yeniden kurmaya başladıklarını belirten Bayat, “Kabil havaalanındayken Taliban valizlerimizi almamıza izin vermedi. Beş gündür aynı kıyafetleri giydiğimize inanabiliyor musunuz? Her şeyimizi kaybettik, hiçbir şeyimiz yok” diyerek sözlerini sonlandırdı.

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