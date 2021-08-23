Afganistan Kadın Milli Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın Kaptanı Nilofar Boyat, Taliban’dan kaçış sürecini anlattı: Her şeyimizi kaybettik

ntv.com.tr - Reuters 23.08.2021 - 10:13 | Son Güncelleme : 23.08.2021 - 10:39
Afganistan Kadın Milli Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın Kaptanı Nilofar Boyat, Taliban Kabil'e girdiğinde ülkeden ayrılması gerektiğini biliyordu.
The Guardian'a konuşan 28 yaşındaki Bayat, “Basketbol oynadığım çok fazla video vardı. Kadın hakları ve engelli kadınların hakları için aktif olarak çağrıda bulundum. Taliban militanlarının hakkımdakileri öğrenirlerse, beni öldüreceklerini biliyordum” dedi.
Bayat, korkularını, yıllar önce arkadaş olduğu İspanyol bir gazeteciye itiraf etti. Hikayesini sosyal medyada yayınladı ve İspanyol yetkililerden onu İspanya'ya tahliye etmeye çalışmak için bir destek ve söz verdi.
Cuma günü, Bayat ve kocası Ramesh, yıllar boyunca İspanya'nın askeri ve sivil operasyonlarında çalışmış 250'den fazla Afgan tahliyesiyle birlikte İspanya'ya geldi.
Bununla birlikte İspanya, AB kurumlarıyla işbirliği yapan Afganlar için de bir giriş noktası görevi görüyor. Pazar günü, İspanyol hükümeti, ABD hükümeti için çalışan Afganları geçici olarak kabul etmek için güney İspanya'daki iki askeri üssü kullanmayı kabul ettiğini duyurdu.
Bayat'ın İspanya'ya gelişi günlerce süren korkunun ardından geldi. Bayat, “Taliban'dan kaçmak isteyen binlerce kişi vardı. Hayatımda böyle bir şey yaşamadım. Havaalanına girmek için dokuz saat bekledik. Zaman zaman havaya ateş açan militanlar tarafından kuşatıldık” dedi.
Ancak, Bayat eşiyle birlikte başka seçenekleri olmadığını hissettiklerini belirterek, "Taliban, insanları teşhis etmek için kapı kapı dolaşmaya başladı. Bu bir felaket, 20 yıllık bir geri adım” dedi.
Diğer taraftan, Bayat, önceki Taliban rejimi sırasında Kabil'deki ailesinin evi bir roket tarafından vurulduğunda henüz yürümeye başlayan bir çocuktu. Erkek kardeşi öldürüldü ve Bayat, şarapnel parçalarının omuriliğini yaralaması ve sırtını yakması üzerine bir yıl hastanede yattı.
Yıllar sonra ilk kez tekerlekli sandalyeile basketbol oynadı. 2017 yılında uluslararası yarışmaya başlayan ekip, kısa sürede ülkede kadınların yaşamlarının nasıl dönüştürüldüğünün güçlü bir simgesi haline geldi.
Takımın başında bulunan Bayat, engelli kadınların önde gelen savunucusu oldu. Taliban'ın gücü ele geçirmesi anında hepsini sildi.
Bayat, “Tekerlekli sandalye basketbol takımının kaptanıydım. Engelli insanlara yardım etmek için güzel bir işim vardı. Hukuk okudum. Bütün bunlar için çok çalıştım. Sonra Taliban geldi ve hepsini bir anda aldı” dedi.
Bayat ve eşi Ramesh, şimdi şehrin tekerlekli sandalye basketbol takımına katılmak üzere İspanya’nın Bilbao şehrine geldiler. Afganistan'ın erkekler milli tekerlekli sandalye basketbol takımında oynayan eşine de takımda yer teklif edildi.