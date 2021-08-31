Afganistan'da bir savaş, dört ABD başkanı: Binlerce asker ve sivilin ölümünden kim sorumlu?

OBAMA, ABD ASKERLERİNİ 2014'E KADAR EVE GETİRME SÖZÜ VERMİŞTİ

Ağustos 2010'a kadar Afganistan'daki ABD kuvvetleri 100 bine ulaştı. Ancak, Usama bin Ladin, 2011'deki bir Navy SEAL baskını sırasında Pakistan’da öldürüldü. Kısa bir süre sonra Obama, ABD birliklerini 2014’ün sonuna kadar eve getirmeye başlayacağını duyurdu.

Sonraki yıllarda, ABD, Afganistan liderleriyle çetrefilli diplomasi yürütürken, asker seviyeleri istikrarlı bir şekilde düştü. İkinci döneminin başlangıcında, Obama, ekibinin üyeleri tarafından "yeterince iyi bir Afganistan" olarak özetlenen ülkeye yönelik bir görüşü benimsemişti.