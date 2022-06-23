Afganistan'da deprem: Taliban'dan yardım çağrısı

Taliban'ın iktidarı ele geçirmesiyle ekonomisi çöken, uluslararası yardımları kesilen Afganistan deprem felaketi yaşadı. Binden fazla insanın öldüğü deprem için Taliban her türlü yardımı kabul edeceklerini duyurdu.

Haberler - Anadolu Ajansı 23.06.2022 - 09:54

Afganistan'da deprem: Taliban'dan yardım çağrısı - 1

'ın Paktika vilayetinde dün gece meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde can kaybı bini aştı.

Afganistan'da deprem: Taliban'dan yardım çağrısı - 2

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), depremin şiddetini önce 6,1 daha sonra 5,9 olarak açıklamıştı.

Afganistan'da deprem: Taliban'dan yardım çağrısı - 3

Deprem, ülkede nüfus yoğunluğunun olduğu bölgeleri vururken sarsıntılar başkent Kabil dahil olmak üzere Host, Paktia, Paktika, Gazni, Logar ve Nangerhar gibi vilayetlerde de güçlü şekilde hissedildi.

Afganistan'da deprem: Taliban'dan yardım çağrısı - 4

Ancak insan kaybı ve maddi hasar çok büyük oranda Paktika vilayetinin Pakistan sınırında, sıfır noktasında bulunan Giyan ve Bermel ilçeleri ve köylerinde yaşandı.

Afganistan'da deprem: Taliban'dan yardım çağrısı - 5

ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİNE ARA VERİLDİ

Havanın kararması, ilçe merkezleri ve köylerde elektriğin olmaması ve yağışlar nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına sabaha kadar verildi.

Afganistan'da deprem: Taliban'dan yardım çağrısı - 6

TALİBAN YARDIM İSTEDİ

ABD'nin çekilmesiyle ülkeyi ele geçiren Taliban deprem sonrası yardım çağrısında bulundu. 

Ekonomik zorluklar yaşayan Kabil yönetimi her türlü yardıma açık olduklarını söyledi. 

Taliban'ın üst düzey yöneticilerinden biri deprem bölgesine ulaşamadıklarını açıkladı. 

Afganistan'da deprem: Taliban'dan yardım çağrısı - 7
Afganistan'da deprem: Taliban'dan yardım çağrısı - 8
Afganistan'da deprem: Taliban'dan yardım çağrısı - 9

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