Afganistan’da depremin vurduğu Dwegur köyünün sakinleri: Aç ve evsiz kaldık, ama kimse yardım etmiyor

"KİMSE BİZE YARDIMA GELMEDİ"

Khan, "Birçok artçı sarsıntı hissediyoruz. Her gün en az iki tane oluyor. Dün gece 23:00'te hepimizi uyandıran bir tane oldu. Bu yüzden dışarıda uyuyoruz. Kimse evinden geriye kalanlara girmeye cesaret edemiyor. Köyümde insanlar çok aç. Bize yardıma kimse gelmedi" diye konuştu.