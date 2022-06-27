Afganistan’da depremin vurduğu Dwegur köyünün sakinleri: Aç ve evsiz kaldık, ama kimse yardım etmiyor

Haberler - ntv.com.tr - Reuters 27.06.2022 - 16:29 | Son Güncelleme : 27.06.2022 - 16:35
Afganistan'ın güneydoğudaki Paktika eyaletinde yer alan Dwegur köyü, geçen hafta bölgeyi vuran 5,9 şiddetindeki deprem nedeniyle yerle bir oldu. Köydeki evlerin çoğu tamamen yıkıldı.
BBC’nin haberine göre, hala ayakta duran yapıların içinden derin çatlaklar oluştu. Bu durum da onları içinde yaşamak için çok tehlikeli hale getirdi. 250 kişiye ev sahipliği köy aynı zamanda, engebeli bir arazide yer alması nedeniyle Taliban hükümetinden veya uluslararası kuruluşlardan yardım almadı.
Dwegur’un sakinlerinden 20 yaşındaki Arafat Gyankhail, "Depremin olduğu gece büyük bir patlama gibi bir ses duydum ve kafama sert bir şey çarptı. Öleceğimi sandım. Ama molozların altından sürünerek çıkmayı başardım. Çamur ve taşları kenara çektim ve annemi buldum. Ona dokunduğumda öldüğünü anladım” diyerek yaşadığı travmayı anlattı.
Diğer taraftan habere göre, köyde hiç kimse enkazı temizlemeye başlamadı. Köyün yaşlısı Tac Ali Khan, b başka bir deprem olabileceğinden korktukları için enkazı kaldıramadıklarını açıkladı.
Khan, "Birçok artçı sarsıntı hissediyoruz. Her gün en az iki tane oluyor. Dün gece 23:00'te hepimizi uyandıran bir tane oldu. Bu yüzden dışarıda uyuyoruz. Kimse evinden geriye kalanlara girmeye cesaret edemiyor. Köyümde insanlar çok aç. Bize yardıma kimse gelmedi" diye konuştu.
Diğer taraftan, kadınların şu anda derme çatma çadırlarda, erkeklerin ise dışarıda uyuduğu ifade edilen Dwegur’da aynı zamanda gök gürültülü fırtınaların da sık görüldüğü belirtildi. Bu yüzden köylülerinin yaşam koşullarının giderek kötüleştiği aktarıldı.
Tac Ali Khan, "Köylülerimiz her gün yardım istemek için komşu köy Gayan'a gidiyorlar ama her gün eli boş dönüyorlar. Dünyayı lütfen bize yardım etmeye çağırıyorum. Evlerimizi yeniden inşa etmek için yiyeceğe ve paraya ihtiyacımız var” dedi.
Öte yandan, depremzedelere gıda ve giysi gibi çeşitli yardım malzemelerini ulaştırmaya çalışan Taliban’ın ülkenin engebeli bölgelerine ulaşmak için yeteri kaynağı olmadığı bildirildi.