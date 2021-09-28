Afganistan'da ekonomi çökmek üzere: Halkın sadece yüzde 5'i yeterli yiyeceğe erişebiliyor

TALİBAN, ÇİN VE RUSYA'NIN YARDIMLARINI BEKLİYOR

Al Falahi, bu durumun Taliban'ı başka finansal destek kaynakları aramaya teşvik ettiğini belirterek, "Çin, Rusya ve diğer bazı ülkelerden gelebilecek yardımları dört gözle bekliyorlar. Er ya da geç, bu ülkeler ile kurdukları diyaloglarda başarılı olacaklar gibi görünüyor" diye konuştu.