Afganistan'da halk temel gıda maddelerine erişimde güçlük çekiyor: Uzmanlardan hiperenflasyon uyarısı

AFGANİSTAN EKONOMİSİNİN YÜZDE 20'YE KADAR KÜÇÜLMESİ BEKLENİYOR

Öte yandan, Taliban'ın devralmasından önce bile, pandeminin etkisi nedeniyle ekmek gibi temel gıdaların fiyatı keskin bir şekilde yükseliyordu. Afgani’nin değeri Taliban'ın devralmasından bu yana daha da düştü ve 86 afgani bir dolar ile takas edilmeye başlandı.

Son olarak, Fitch Solutions'ın yaptığı tahminde, Afganistan ekonomisinin bu yıl yüzde 20'ye kadar küçülebileceği ve para biriminin daha da düşebileceği belirtildi.