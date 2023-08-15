Afganistan'da hiçbir ülke tarafından tanınmayan Taliban yönetiminin ikinci yılı: İnsani kriz derinleşiyor
Afganistan'da Taliban yönetimi ikinci yılını geride bıraktı. Kadın ve kız çocuklarına getirilen kısıtlamalarla tepki çeken Taliban yönetimi, uluslararası alanda tanınma çabalarına henüz karşılık bulamadı. Batı'nın maddi desteğini kestiği Afganistan'da halk, zor günler geçirirken Taliban ülkeye gelir getirecek kaynaklar bulmaya çalışıyor.
Taliban yönetimi, 15 Ağustos 2021'de Afganistan yönetimine gelmesinin yıl dönümünü kutlarken ülkedeki durum uluslararası alanda tartışılmaya devam ediyor.