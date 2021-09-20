Afganistan’da kadın hakimler hayatlarından endişeli: Çocuklarımın annelerinin öldürüldüğünü görmelerini istemiyorum

TECAVÜZ, CİNAYET VE AİLE İÇİ ŞİDDET DAVALARI

Kadın hakimlerin çoğu, ülkedeki tecavüz, cinayet ve aile içi şiddet de dahil olmak üzere kadınlara yönelik en kötü şiddet davalarında yer aldı. Ruiz, "Onları mahkum eden herhangi bir hakimekızacaklardı, ancak bir kadının resmi yetkilere sahip olması ve bir erkeğin yargılaması düzenle ilgili farklı tepkileri beraberinde getiriyor” diye konuştu.