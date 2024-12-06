Afganistan'da kadınlara 10 gün süre: Karanlığı protesto ediyorlar

BM'nin açıklamasında, “Uygulanması halinde, bildirilen yönerge kadınların ve kız çocuklarının eğitim ve sağlık hizmetlerine erişim haklarına daha fazla kısıtlama getirecektir” denildi.

Bunun, Afganistan'ın sağlık sistemi ve ülkenin kalkınması üzerinde zararlı bir etkisi olacağı belirtildi.

AFP'ye konuşan üst düzey bir sağlık bakanlığı kaynağı, yasağın zaten zor durumda olan sağlık sektörünü daha da zora sokacağını söyledi.

Kaynak, “Zaten profesyonel tıbbi ve yardımcı tıbbi personel sıkıntısı çekiyoruz ve bu durum daha fazla sıkıntıya yol açacaktır” diye ekledi.