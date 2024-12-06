Afganistan'da kadınlara 10 gün süre: Karanlığı protesto ediyorlar
Birleşmiş Milletler, Taliban'ın Afganistan'daki kadınlara getirdiği ebelik ve hemşirelik eğtimi yasağının, sağlık sistemine vereceği zararlara dikkat çekti. Taliban'ın, kadınlara final sınavlarını yapmaları için 10 gün süre verildiği belirtilliyor. Afgan kadınlar, yeni yasağı, çektikleri videolarla protesto ediyor.
Afganistan'daki Taliban yönetiminin, kadınların tıp eğitimi enstitülerine devam etmelerini yasaklama kararına Birleşmiş Milletler'den açıklama geldi.
Bu, Taliban'ın, kadınların eğitimini kısıtlamaya yönelik son hamlesi.
Afganistan'daki Birleşmiş Milletler misyonu, kararın yeniden gözden geçirilmesini istedi.
Afgan kadınlar, yasağı çektikleri videolarla protesto ediyor.