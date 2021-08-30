Afganistan'da son durum: Kabil Havalimanı yakınlarına roket saldırısı yapıldı
Taliban'ın yönetimine geçen Afganistan'da ABD askerlerinin geri çekilmesiyle başlayan kaos gittikçe büyüyor. Başkent Kabil'de yer alan Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı yakınlarındaki Salim Karwan mahallesine bu sabah en az beş roket atıldı. Bununla birlikte, Kabil'de düzenlenen bombalı saldırılarda şimdiye kadar 13'ü ABD askeri olmak üzere en az 180 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı. ABD'li yetkililerin tahliye çalışmalarında ise son 48 saate girildi.
ntv.com.tr - AFP - Reuters - NTV Haber - Anadolu Ajansı
30.08.2021 - 12:09
EN AZ BEŞ ROKET ATILDI
Kabil Uluslararası Hamid Karzai- Havalimanı bir kez daha roketlerle hedef alındı. ABD'li bir yetkilinin verdiği bilgiye göre havalimanına en az beş roket atıldı. Saldırının kim tarafından yapıldığı henüz netlik kazanmazken, yaralı ya da ölü sayısına ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Roketler, hava savunma sistemi tarafından havada imha edildi.
Afgan medyası roketlerin, kamyonetin arkasına yerleştirilen roketatarlardan fırlatıldığını duyurdu.
Afgan haber ajansına göre başkent Kabil'in farklı noktalarına çok sayıda roket atıldı.
Son roket saldırılarının ardından ABD Başkanı Joe Biden bilgilendirildi. Biden'ın, Amerikan askerlerinin güvenliği için ne gerekirse yapılması talimatı verdiği belirtildi.
KABİL'DE DURUM GİDEREK ZORLAŞIYOR
Öte yandan, Kabil havalimanı geçen hafta 13 Amerikan askeri ve 170 sivilin hayatını kaybettiği intihar saldırısına sahne olmuştu. Saldırıdan bu yana ise başkentte güvenlik durumu giderek kötüleşiyor. Amerikan yönetimi tahliyeler için zamana karşı yarışıyor.
Tahliye operasyonunda son 48 saate girildi.
Beyaz Saray, atılan roketlerin tahliyeyi etkilemediğini açıkladı. Uçaklar kalkmaya devam ediyor.İki ABD'li yetkili, önceliğin aşırı riskli kişilerin tahliyesi olduğunu duyurdu.
ABD ORDUSU HAFTA SONU İKİ KEZ DRONE SALDIRISI DÜZENLEDİ
Diğer taraftan, Kabil'deki intihar saldırısının ardından Amerikan ordusu hafta sonu iki kez drone operasyonu düzenledi.
İkinci saldırıda, terör örgütü DAEŞ Horasan adına bomba yüklü araçla intihar saldırısı hazırlığı içinde olduğu iddia edilen bombacı öldürüldü.
Saldırıda sivil kayıplar olduğu iddia edildi.
Amerikan ordusu olayın soruşturulduğunu açıkladı.
Amerikan ordusu Cumartesi günü de DAEŞ Horasan'ın iki üst düzey ismine drone saldırısı düzenlemişti. Cumartesi günkü drone saldırısını kınayan Taliban, ikinci saldırıya da tepki gösterdi.
ABD'nin kendilerini uyarmasını beklediklerini belirtti.
ÖLEN ABD ASKERLERİ İÇİN CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ
Perşembe günkü intihar saldırısında ölen Amerikan askerlerinin cenazeleri de ülkeye döndü. Delaware'deki Dover Hava Üssü'nde tören düzenlendi.
Biden, askerlerin bayrağa sarılı tabutlarının önünde gözlerini kapayıp başını öne eğerek saygı duruşunda bulundu.