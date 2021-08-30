Afganistan'da son durum: Kabil Havalimanı yakınlarına roket saldırısı yapıldı

EN AZ BEŞ ROKET ATILDI Kabil Uluslararası Hamid Karzai- Havalimanı bir kez daha roketlerle hedef alındı. ABD'li bir yetkilinin verdiği bilgiye göre havalimanına en az beş roket atıldı. Saldırının kim tarafından yapıldığı henüz netlik kazanmazken, yaralı ya da ölü sayısına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Roketler, hava savunma sistemi tarafından havada imha edildi.