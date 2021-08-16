Afganistan'da son durum: Kabil Havalimanı'nda en az beş kişi öldü

Taliban'ın dün Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin, başkanlık sarayı ve kamu binalarının kontrolünü ele geçirmesinin ardından halk arasında panik havası yaşanıyor. Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından ülkeden ayrılmak isteyen sivillerin akın ettiği Kabil Uluslararası Havalimanı'nda ABD askerleri havaya ateş açtı. Diğer taraftan, Kabil Havalimanı'nda büyük bir yoğunluk var. Reuters haber ajansının bildirdiğine göre, görgü tanıkları çıkan arbedede en az beş kişinin öldüğünü açıkladı.

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ntv.com.tr - Reuters - NTV Haber 16.08.2021 - 09:56

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından ülkeden ayrılmak isteyen sivillerin akın ettiği Kabil Uluslararası Havalimanı'nda ABD askerleri havaya ateş açtı.





Ülkeyi terk etmek isteyen binlerce kişi, dün akşamdan bu yana Kabil Uluslararası Havalimanı'na akın ediyor.



Yoğunluğun sabah saatlerinde arttığı havaalanında sivillerin pistte toplandığı görülürken, tahliyeler için alanda bulunan ABD askerleri havaya defalarca ateş açtı.

TALİBAN'DAN UÇUŞ YAPILMAYACAK AÇIKLAMASI Taliban ise Kabil Uluslararası Havalimanı'nın girişine gelerek, halktan evlerine dönmesini istedi ve şu anda uçuş yapılmayacağını açıkladı.



Kara yoluyla diğer vilayetlere gitmek isteyenlerin de araç bulmakta çok zorlandığı, taşıma ücretlerinin iki katına çıktığı ifade ediliyor.



Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait Emirates Hava Yollarından yapılan açıklamada da Kabil uçuşlarına ikinci bir emre kadar ara verildiği duyuruldu.

AFGANİSTAN İSLAM EMİRLİĞİ İLAN EDİLECEK Afganistan'da yönetim Taliban'a geçiyor. Taliban güçleri, dün sabah saatlerinde ülkenin başkenti Kabil'e girdi. Bir Taliban yetkilisi yaptığı açıklamada, örgütün Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Afganistan İslam Cumhuriyeti yerine Afganistan İslam Emirliği'ni ilan edeceğini açıkladı.

Örgüt adına yapılan ilk açıklamada, Kabil'in güç kullanarak değil "barışçıl" ve müzakere yoluyla alınmak istediği duyuruldu.

Ardından Afganistan İçişleri Bakanlığı, yönetimin devri için müzakerelere başlandığı açıkladı. İçişleri Bakanı Vekili General Abdul Settar Mirzakval, "Yönetim, barışçıl şekilde geçici idareye teslim edilecek. İktidar geçişi barışçıl şekilde gerçekleşecek" açıklamasını yaptı.

KABİL HAVALİMANI'NDA BEŞ KİŞİ ÖLDÜ Reuters haber ajansının bildirdiğine göre, bir görgü tanığı beş kişinin öldüğünü aktardı. Bir başka görgü tanığı ise ölümlerin izdihamdan mı havaya ateş açılması sonucunda mı meydana geldiğinin bilinmediğini söyledi.

ABD, BÜYÜKELÇİLİKTEKİ PERSONELİNİN TAMAMINI HAVALİMANINA TRANSFER ETTİ ABD Dışişleri Bakanlığı, Kabil Büyükelçiliğindeki tüm personelin güvenli şekilde Hamid Karzai Havalimanına transfer edildiğini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Kabil'deki tahliye operasyonuna ilişkin güncel durumu yazılı bir açıklama ile paylaştı.

Price, açıklamasında, "Kabil Büyükelçiliğindeki tüm personelin güvenli şekilde transferi tamamlanmıştır. Şu anda tüm personel, çevresi ABD ordusu tarafından korunan Hamid Karzai Havalimanına yerleştirilmiştir" denildi.

Yaklaşık 6 bin ABD askerinin katıldığı tahliye operasyonunda binlerce Amerikalı personel ile 2 bin kadar ABD'ye destek olan Afgan'ın da ülkeden çıkarılması bekleniyor.



ABD yönetimi kısa süre önce, Kabil'deki Amerikalıların güvenli şekilde tahliyesi için Hamid Karzai Havalimanı çevresindeki güvenlik önlemlerini artıracağını ve havalimanındaki hava trafik kontrolünü ele alacağını açıklamıştı.

CUMHURBAŞKANI GANİ ÜLKEYİ TERK ETTİ Uluslararası haber ajansı Reuters akşam saatlerinde Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani Ahmedzay'ın ülkeyi terk ettiğini duyurdu. Gani'nin Tacikistan'a gittiği belirtiliyor.



Afganistan'dan ayrılan Cumhurbaşkanı Gani Facebook hesabında paylaşımda bulundu.

TACİKİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA Tacikistan Dışişleri Bakanlığı, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeye geldiğine ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.



Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gani'nin uçağının Tacikistan hava sahasına girmediği ve ülke topraklarına inmediği kaydedildi.

Açıklamada, Tacik tarafına bu yönde herhangi bir talebin de iletilmediği belirtildi.



Öte yandan, Afganistan'ın Taşkent Büyükelçiliği yetkilisi de yaptığı açıklamada, Eşref Gani'nin Özbekistan'da olduğuna ilişkin herhangi bir bilgiye sahip olmadığını belirtti.



Bazı basın organlarında, Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından ülkesinden ayrılan Eşref Gani'nin Tacikistan'a gittiği yönünde haberler yer almıştı.

Gani, paylaşımında "Bugün zor bir seçimle karşı karşıya kaldım - Saraya girmek isteyen Taliban'a karşı durmak ya da 20 yıl korumaya adadığım ülkemi terk etmek. Eğer kalsaydım bu, birçok vatandaşın şehit olmasına ve Kabil'in yıkılmasına yol açacaktı" dedi.

TALİBAN BAŞKANLIK SARAYI'NDA Taliban, başkent Kabil'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girdi.

Al Jazeera'nın özel haberinde, Kabil'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na giren bir grup silahlı Taliban'ın görüntülerine yer verildi.

"KAYGILARI DİYALOG YOLUYLA ÇÖZMEYE HAZIRIZ" Bir Taliban sözcüsü kanala yaptığı açıklamada, Afganistan'da Eşref Gani hükümeti ve ordu ile çalışanlar için af ilan edeceklerini belirtti.

"Ülkemizin özgürlüğüne ve insanımızın bağımsızlığına ulaştık" diyen sözcü, tüm vatandaşların ve diplomatik görevlilerin güvenliğini garanti ettiklerini belirtti. Kendi işlerine müdahale edilmesine izin vermeyeceklerini ifade eden Taliban sözcüsü, "Uluslararası toplumun kaygılarını diyalog yoluyla çözmeye hazırız" dedi.