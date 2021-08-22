Afganistan'da son durum: Tahliye edilen bir kadın ABD uçağında doğum yaptı

Afganistan'da ABD'nin çekilmesinin ardından yaşanan kaos sürüyor. ABD şimdiye kadar aralarında 2 bin 500 Amerikan vatandaşının da olduğu toplam 17 bin kişinin ülkeden tahliye edildiğini duyurdu. ABD'nin tahliye uçağında Afgan bir kadın da doğum yaptı. Öte yandan, gözler Afganistan'da Taliban'ın ele geçiremediği tek yer olan Pençşir'e çevrilmiş durumda. Taliban, Rusya aracılığıyla Pencşir'deki direnişçilere gönderdiği mesajda "Çatışma istemiyoruz" diyerek siyasi uzlaşı çağrısı yaptı.

Abone ol Paylaş









ntv.com.tr - AFP - Reuters - Anadolu Ajansı 22.08.2021 - 13:26

fganistan'dan tahliye edilen bir kadının, ABD'nin askeri uçağında bebeğini dünyaya getirdiği bildirildi.

CNN'deki habere göre, ABD Hava Kuvvetlerinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kabil'den Orta Doğu'daki bir ABD üssüne tahliye edilen uçaktaki hamile kadının, uçak Almanya'daki Ramstein Hava Üssü için yola çıktığı sırada doğum sancılarının başladığı belirtildi.

Kadının uçuş sırasında düşük hava basıncı nedeniyle komplikasyonlar yaşamaya başladığı ifade edilen açıklamada, pilotun kabin basıncını yükseltmek için alçalmaya karar verdiği, bu sayede annenin hayatının kurtarıldığı aktarıldı.

Açıklamada, kimliği açıklanmayan kadının Ramstein Hava Üssü'ne indikten hemen sonra uçakta bir kız bebek dünyaya getirdiği, anne ve bebeğin durumunun iyi olduğu kaydedildi.

TALİBAN'DAN PENÇŞİR'E ÇAĞRI Taliban, Pencşir'de ünlü Afgan komutan Ahmed Şah Mesud'un oğlu Ahmed Mesud liderliğindeki direnişçilerle savaş istemidiğini söyledi.

Açıklamayı Rusya'nın Kabil Büyükelçisi Dimitri Zirnov yaptı.

Zirnov, Taliban'ın siyasi kanadından üst düzey bir ismin Rusya'nın Kabil Büyükelçiliği aracılığıyla Pencşir'deki direnişçilere mesaj gönderdiğini söyledi. Taliban'ın bölgede kan dökülmeden siyasi bir uzlaşıya varılması yönünde çağrı yaptığı bildirildi.

Diğer taraftan, Taliban kendisine bağlı özel kuvvet askerleri olduğu iddiasıyla propaganda görüntüleri paylaştı.



Zabul bölgesinde kaydedildiği belirtilen görüntülerde beyaz üniformalı askerlerin Taliban bayrakları altında ellerindeki Amerikan menşeili silahlarla geçit töreni yaptığı görülüyor.

ABD: SAVUNMA BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ: TOPLAM 17 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby ise Afganistan'dan 14 Ağustos'tan bu yana 2 bin 500'ü Amerikan vatandaşı, toplam 17 bin kişinin tahliyesinin sağlandığını açıkladı.