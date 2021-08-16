Afganistan'da son durum: Taliban Afganistan İslam Emirliği'ni ilan etmeyi planlıyor

ntv.com.tr - Reuters - NTV Haber 16.08.2021 - 09:56
Afganistan'da yönetim Taliban'a geçiyor. Taliban güçleri, dün sabah saatlerinde ülkenin başkenti Kabil'e girdi.
Bir Taliban yetkilisi yaptığı açıklamada, örgütün Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Afganistan İslam Cumhuriyeti yerine Afganistan İslam Emirliği'ni ilan edeceğini açıkladı.
Taliban, başkent Kabil'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girdi.
Al Jazeera'nın özel haberinde, Kabil'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na giren bir grup silahlı Taliban'ın görüntülerine yer verildi.
Bir Taliban sözcüsü kanala yaptığı açıklamada, Afganistan'da Eşref Gani hükümeti ve ordu ile çalışanlar için af ilan edeceklerini belirtti.
"Ülkemizin özgürlüğüne ve insanımızın bağımsızlığına ulaştık" diyen sözcü, tüm vatandaşların ve diplomatik görevlilerin güvenliğini garanti ettiklerini belirtti.
Kendi işlerine müdahale edilmesine izin vermeyeceklerini ifade eden Taliban sözcüsü, "Uluslararası toplumun kaygılarını diyalog yoluyla çözmeye hazırız" dedi.