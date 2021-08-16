Afganistan'da son durum: Taliban Afganistan İslam Emirliği'ni ilan etmeyi planlıyor

Afganistan'da Taliban 20 yıl sonra başkent Kabil'i ele geçirdi. Taliban güçlerinin kentin dış mahallerine girmesi üzerine Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeyi terk etti. Hiçbir direnişle karşılaşmadan kent merkezine giren Taliban, Başkanlık Sarayı'nın kontrolünü de ele geçirdi. Bununla birlikte ABD, Kabil büyükelçiliğindeki tüm personelinin güvenli bir şekilde tahliye edildiğini duyurdu, Taliban'ın Afganistan İslam Emirliği'ni ilan etmeyi planladığı açıklandı.

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ntv.com.tr - Reuters - NTV Haber 16.08.2021 - 09:56

AFGANİSTAN İSLAM EMİRLİĞİ İLAN EDİLECEK Afganistan'da yönetim Taliban'a geçiyor. Taliban güçleri, dün sabah saatlerinde ülkenin başkenti Kabil'e girdi. Bir Taliban yetkilisi yaptığı açıklamada, örgütün Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Afganistan İslam Cumhuriyeti yerine Afganistan İslam Emirliği'ni ilan edeceğini açıkladı.

Örgüt adına yapılan ilk açıklamada, Kabil'in güç kullanarak değil "barışçıl" ve müzakere yoluyla alınmak istediği duyuruldu.

Ardından Afganistan İçişleri Bakanlığı, yönetimin devri için müzakerelere başlandığı açıkladı. İçişleri Bakanı Vekili General Abdul Settar Mirzakval, "Yönetim, barışçıl şekilde geçici idareye teslim edilecek. İktidar geçişi barışçıl şekilde gerçekleşecek" açıklamasını yaptı.

ABD, BÜYÜKELÇİLİKTEKİ PERSONELİNİN TAMAMINI HAVALİMANINA TRANSFER ETTİ ABD Dışişleri Bakanlığı, Kabil Büyükelçiliğindeki tüm personelin güvenli şekilde Hamid Karzai Havalimanına transfer edildiğini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Kabil'deki tahliye operasyonuna ilişkin güncel durumu yazılı bir açıklama ile paylaştı.

Price, açıklamasında, "Kabil Büyükelçiliğindeki tüm personelin güvenli şekilde transferi tamamlanmıştır. Şu anda tüm personel, çevresi ABD ordusu tarafından korunan Hamid Karzai Havalimanına yerleştirilmiştir" denildi.

Yaklaşık 6 bin ABD askerinin katıldığı tahliye operasyonunda binlerce Amerikalı personel ile 2 bin kadar ABD'ye destek olan Afgan'ın da ülkeden çıkarılması bekleniyor.



ABD yönetimi kısa süre önce, Kabil'deki Amerikalıların güvenli şekilde tahliyesi için Hamid Karzai Havalimanı çevresindeki güvenlik önlemlerini artıracağını ve havalimanındaki hava trafik kontrolünü ele alacağını açıklamıştı.

CUMHURBAŞKANI GANİ ÜLKEYİ TERK ETTİ Uluslararası haber ajansı Reuters akşam saatlerinde Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani Ahmedzay'ın ülkeyi terk ettiğini duyurdu. Gani'nin Tacikistan'a gittiği belirtiliyor.



Afganistan'dan ayrılan Cumhurbaşkanı Gani Facebook hesabında paylaşımda bulundu.

Gani, paylaşımında "Bugün zor bir seçimle karşı karşıya kaldım - Saraya girmek isteyen Taliban'a karşı durmak ya da 20 yıl korumaya adadığım ülkemi terk etmek. Eğer kalsaydım bu, birçok vatandaşın şehit olmasına ve Kabil'in yıkılmasına yol açacaktı" dedi.

TALİBAN BAŞKANLIK SARAYI'NDA Taliban, başkent Kabil'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girdi.

Al Jazeera'nın özel haberinde, Kabil'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na giren bir grup silahlı Taliban'ın görüntülerine yer verildi.

"KAYGILARI DİYALOG YOLUYLA ÇÖZMEYE HAZIRIZ" Bir Taliban sözcüsü kanala yaptığı açıklamada, Afganistan'da Eşref Gani hükümeti ve ordu ile çalışanlar için af ilan edeceklerini belirtti.

"Ülkemizin özgürlüğüne ve insanımızın bağımsızlığına ulaştık" diyen sözcü, tüm vatandaşların ve diplomatik görevlilerin güvenliğini garanti ettiklerini belirtti. Kendi işlerine müdahale edilmesine izin vermeyeceklerini ifade eden Taliban sözcüsü, "Uluslararası toplumun kaygılarını diyalog yoluyla çözmeye hazırız" dedi.