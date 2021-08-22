Afganistan'da son durum: ABD askerlerine verilen bebek ailesine kavuştu

Afganistan'da ABD'nin çekilmesinin ardından yaşanan kaos sürüyor. ABD şimdiye kadar aralarında 2 bin 500 Amerikan vatandaşının da olduğu toplam 17 bin kişinin ülkeden tahliye edildiğini duyurdu. ABD'nin tahliye uçağında Afgan bir kadın da doğum yaptı. Kabil Hamid Karzai Havalimanı'nda duvarın üzerinden ABD askerlerine verilirken görüntülenen bebek ise ailesine kavuştu. Öte yandan, Taliban, Rusya aracılığıyla Pencşir'deki direnişçilere gönderdiği mesajda "Çatışma istemiyoruz" diyerek siyasi uzlaşı çağrısı yaptı.

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ntv.com.tr - AFP - Reuters - Anadolu Ajansı 22.08.2021 - 13:26

Afganistan'da Kabil Hamid Karzai Havalimanı'nda duvarın üzerinden ABD askerlerine verilirken görüntülenen bebek ailesine kavuştu.



Gulf Today gazetesinin haberine göre, Pentagon Sözcüsü John Kirby, sosyal medyada Kabil'de havalimanında bir duvarın üzerinden geçirilirken görüntülenen bebeğin durumu hakkında bilgi verdi.





Kirby, "Bahsi geçen görüntüde, bebeğin ailesi askerlerden hasta olduğu için bebeğe bakmalarını istedi" dedi.Bunun üzerine, bir askerin duvarın üzerinden uzanarak bebeği aldığını ve tedavi için götürdüğünü aktaran Kirby, tedavinin ardından bebeğin ailesine teslim edildiğini kaydetti.



Kirby, ABD askerinin bu tutumunu "bir merhamet eylemi" olarak nitelendirdi.



Sosyal medyada yayılan videoda, Amerikalı bir askerin dikenli tellerle çevrili bir duvarın üzerinden uzanarak bir bebeği aldığı ve korumalı yerleşkeye taşıdığı görülüyor.

TAHLİYE EDİLEN KADIN ABD UÇAĞINDA DOĞUM YAPTI Afganistan'dan tahliye edilen bir kadının, ABD'nin askeri uçağında bebeğini dünyaya getirdiği bildirildi.

CNN'deki habere göre, ABD Hava Kuvvetlerinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kabil'den Orta Doğu'daki bir ABD üssüne tahliye edilen uçaktaki hamile kadının, uçak Almanya'daki Ramstein Hava Üssü için yola çıktığı sırada doğum sancılarının başladığı belirtildi.

Kadının uçuş sırasında düşük hava basıncı nedeniyle komplikasyonlar yaşamaya başladığı ifade edilen açıklamada, pilotun kabin basıncını yükseltmek için alçalmaya karar verdiği, bu sayede annenin hayatının kurtarıldığı aktarıldı.

Açıklamada, kimliği açıklanmayan kadının Ramstein Hava Üssü'ne indikten hemen sonra uçakta bir kız bebek dünyaya getirdiği, anne ve bebeğin durumunun iyi olduğu kaydedildi.

TALİBAN'DAN PENÇŞİR'E ÇAĞRI Taliban, Pencşir'de ünlü Afgan komutan Ahmed Şah Mesud'un oğlu Ahmed Mesud liderliğindeki direnişçilerle savaş istemidiğini söyledi.

Açıklamayı Rusya'nın Kabil Büyükelçisi Dimitri Zirnov yaptı.

Zirnov, Taliban'ın siyasi kanadından üst düzey bir ismin Rusya'nın Kabil Büyükelçiliği aracılığıyla Pencşir'deki direnişçilere mesaj gönderdiğini söyledi. Taliban'ın bölgede kan dökülmeden siyasi bir uzlaşıya varılması yönünde çağrı yaptığı bildirildi.

Diğer taraftan, Taliban kendisine bağlı özel kuvvet askerleri olduğu iddiasıyla propaganda görüntüleri paylaştı.



Zabul bölgesinde kaydedildiği belirtilen görüntülerde beyaz üniformalı askerlerin Taliban bayrakları altında ellerindeki Amerikan menşeili silahlarla geçit töreni yaptığı görülüyor.

ABD: SAVUNMA BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ: TOPLAM 17 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby ise Afganistan'dan 14 Ağustos'tan bu yana 2 bin 500'ü Amerikan vatandaşı, toplam 17 bin kişinin tahliyesinin sağlandığını açıkladı.