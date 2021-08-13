Afganistan'da son durum: ABD ve İngiltere birliklerini Afganistan'a yolladı

ABD ve İngiltere, Taliban Afganistan’ın başkenti Kabil’e doğru ilerlerken; diplomatlarının, askerlerinin ve vatandaşlarının yanı sıra onlarla birlikte çalışan binlerce Afganı tahliye etmek için takviye güçleri gönderdiğini duyurdu. Diğer taraftan, Afgan hükümet güçlerinin, son 8 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı, güneydeki Leşkergah, batıdaki Kale-i Nev ve Firuz Koh ile 15'e yükseldi.

ntv.com.tr - Reuters - Anadolu Ajansı 13.08.2021 - 10:03

Afganistan'da son durum: ABD ve İngiltere birliklerini Afganistan'a yolladı - 1

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon),  24-48 saat içinde Afganistan'ın başkenti Kabil'in uluslararası havaalanına ulaşacak olan 3 bin ordu personelinden oluşan üç tabur asker yolladığını duyurdu. 

Afganistan'da son durum: ABD ve İngiltere birliklerini Afganistan'a yolladı - 2

Pentagon Sözcüsü John Kirby, takviyelerin ABD’lilerle çalışan ve dolayısıyla özel göçmen vizeleri almış olan ABD vatandaşları ve Afganların "güvenli ve düzenli” bir şekilde tahliye edilmesine yardımcı olacağını söyledi.

Afganistan'da son durum: ABD ve İngiltere birliklerini Afganistan'a yolladı - 3

Kirby, “Sahadaki güvenlik durumunu endişeyle çok yakından izliyoruz. Bu konuda ihtiyatlı ve sorumlu olmak ve  halkımızın güvenliği için ihtiyatlı olmak  bitene kadar beklemekten çok daha iyidir” diye konuştu. 

Afganistan'da son durum: ABD ve İngiltere birliklerini Afganistan'a yolladı - 4

İNGİLTERE 600 ASKER GÖNDERİYOR

İngiltere Savunma Bakanlığı ise 600 asker göndereceğini açıkladı.  İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, ayrıca İngiliz  büyükelçiliğini başkentin merkezine daha yakın, potansiyel olarak daha güvenli bir yere taşıyacağını söyledi.

Diğer taraftan şimdiye kadar, 200 kadar İngiliz diplomat ve asker tahliye edildi, ancak kesin rakam verilmedi.  İngiltere'de 4 bin kadar hak sahibi Afgan'ı tahliye etmeyi bekliyor. Diğer batılı hükümetler de, Taliban'ın ülke çapındaki amansız ilerleyişine ilişkin korkular arasında elçilik personelinin tahliyesi için planlarını hızlandırıyor.

Afganistan'da son durum: ABD ve İngiltere birliklerini Afganistan'a yolladı - 5
Öte yandan, Afganistan'ın güneyi ve batısındaki Badgis, Gur ve Halmand vilayetlerinin merkezi Taliban kontrolüne geçti.

Badgis İl Şura Başkanı Abdul Aziz Bek, basına yaptığı açıklamada, Taliban'ın Badgis merkezi Kale-i Nav kentine yönelik saldırılarını dün sabah saatlerinde artırdığını söyledi.
Afganistan'da son durum: ABD ve İngiltere birliklerini Afganistan'a yolladı - 6
Saldırı sonucu bu sabah erken saatlerde kent merkezinin Taliban kontrolüne geçtiğini bildiren Bek, güvenlik güçlerinin şehir yakınındaki askeri kampa sığındığını ifade etti.

Bek, sadece bir askeri kamp dışında Badgis genelinin Taliban'ın kontrolüne geçtiğini kaydetti.
Afganistan'da son durum: ABD ve İngiltere birliklerini Afganistan'a yolladı - 7
Öte yandan Gur Milletvekili Fatima Kohistani, Taliban üyelerinin Gur vilayeti merkezi Firuz Koh şehrine baskısını dün akşam saatlerinde artırdığı bilgisini paylaştı.

Kohistani, kent merkezinin bu sabah saatlerinde Taliban'ın kontrolüne geçtiğini, güvenlik güçlerinin çatışmaya girmeden kent merkezinden geri çekildiğini dile getirdi.

Afganistan'da son durum: ABD ve İngiltere birliklerini Afganistan'a yolladı - 8

GÜNEYDE LEŞKERGAH KENTİ DE TALİBAN'IN ELİNE GEÇTİ

Afganistan'ın stratejik öneme sahip olan en büyük kenti güneydeki Helmand vilayetinin merkezi Leşkergah şehri Taliban'ın kontrolüne geçti.

Helmand Milletvekili Mirveyis Hadım da Taliban'ın Leşkergah kentini ele geçirmek için saldırılarını yaklaşık 20 gün önce başlattığını belirtti.
Afganistan'da son durum: ABD ve İngiltere birliklerini Afganistan'a yolladı - 9
Hadım, "Güvenlik güçleri, dün gece saatlerinde kent merkezinde geri çekilmek zorunda kaldı. Şu an Leşkergah kenti Taliban'ın kontrolüne geçti. Güvenlik güçleri ise Şurabek Havalimanı'na sığındı." diye konuştu.

Öte yandan dün gece saatlerinde, Afganistan'ın güneyinde bulunan ve ülkenin en büyük ikinci kenti olan Kandahar vilayetinin merkezi Taliban'ın eline geçmişti.

Afganistan'ın güney vilayetlerini Kabil'e bağlayan güzergah üzerinde bulunan tarihi kent Gazne ve ülkenin batısındaki Herat vilayetinin merkezi, dün Taliban'ın kontrolüne geçmişti.
Afganistan'da son durum: ABD ve İngiltere birliklerini Afganistan'a yolladı - 10

TALİBAN VİLAYET MERKEZLERİNİ ELE GEÇİRMEYE YÖNELDİ

ABD’nin Afganistan'dan çekilme kararı alması ve Afgan yönetiminin Taliban’la barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Taliban saldırıları hız kazandı.

Taliban, hazirandan itibaren onlarca ilçeyi ele geçirdikten sonra kuşatmaya aldığı vilayet merkezlerine yöneldi.

Afganistan-İran sınırındaki Nimroz vilayet merkezi Zaranc, Taliban’ın ele geçirdiği ilk vilayet merkezi oldu. Ardından çoğu kuzeyde olmak üzere 15 vilayet merkezinde Afgan güvenlik güçleri, Taliban'a karşı kontrolü kaybetti. Kabil yönetimi halen 19 vilayet merkezinde hakim durumda.
Afganistan'da son durum: ABD ve İngiltere birliklerini Afganistan'a yolladı - 11
Çatışmaların son aylarda yoğunlaşması sivil kayıplarını ve göçleri artırdı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, 2021'in ilk yarısında 1659 sivil hayatını kaybederken, son bir ayda 1000'den fazla sivil hayatını kaybetti.

Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, mayıs başından ağustosa kadar yaklaşık 1 milyon sivilin evlerinden olduğunu açıkladı.

BM, 18 milyon Afgan'ın insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildiriyor.

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