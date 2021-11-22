Afganistan'da yeni televizyonculuk kuralları: Kadınların dizilerde oynaması yasakladı

MUHABİR VE GAZETECİLERE ÖRTÜ ZORUNLULUĞU

Afganistan'da kadınların televizyon dizilerinde yer almaları, Taliban hükümeti tarafından getirilen yeni kurallara göre yasaklandı. Yayımlanan yeni kılavuzda ne tür bir örtü kullanılacağı belirtilmese de, kadın gazetecilere ve sunuculara da ekranda başörtüsü takmaları emredildi.