Afganistan'da yeni yasaklar devrede: "Kadınların hayallerinin mezarlığı"
Afganistan'daki Taliban yönetimi, kadınlara yönelik yeni yasaklar getirdi. Kadınların seslerini yükseltmesini ve erkeklere bakmasını yasaklayan yeni kanunlar, kırsaldan şehre ülkenin her yerinde eşi benzeri görülmemiş bir baskı ortamı yarattı. Ahlak polisi, sokaklarda yönetmeliği ihlal ederek gülebilecek veya seslerini yükseltebilecek kadınları arıyor. Kadınlar, yasakların gölgesinde Washington Post'a konuştu. Afgan bir kadın hakları aktivisti, "Ülkenin tamamı kadınların hayallerinin mezarlığına dönüştü." dedi.
ERKEKLERE BAKMALARI YASAK
Afgan din polisi, kadınların toplum içinde seslerini yükseltmelerini ve kocaları veya akrabaları dışındaki erkeklere bakmalarını yasaklayan yasayı uygulamak için yeni yetkilere sahip.
Taliban'ın yeni ve katı yasalar yürürlüğe koymasıyla birlikte Afgan kadınlar, kendilerine uygulanan katı kısıtlamaların hafifletilmesi yönündeki umutlarını büyük ölçüde kaybetti.