Afganistan'da yeni yasaklar devrede: "Kadınların hayallerinin mezarlığı"

AHLAK POLİSİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ GÜÇ ELDE ETTİ

Dünyaca ünlü Washington Post gazetesine konuşan Afgan kadınlar, kuralların daha az titizlikle uygulandığı kentsel alanlarda artan bir baskıya işaret etti.

Kadınlar, rejimin en muhafazakar unsurlarının bir uzantısı olan ahlak polisinin başkent Kabil ve diğer yerlerde benzeri görülmemiş miktarda güç elde ettiğini aktardı.

Ahlak polisinin beyaz cübbeleri Kabil'de nadir görülen bir görüntü olsa da, ağustos sonundan bu yana her yerde mevcut hale geldi.