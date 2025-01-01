Afganistan'da yeni yasaklar: Kadınlar gökyüzünü göremeyecek!

Afganistan'daki Taliban yönetimi, kadınlara yönelik yeni yasaklar getirdi. Kadınların çalıştığı sivil toplum kuruluşlarının kapatılacağını açıklayan Taliban yönetimi, pencere yasağı da getirdi. Kadınların daha fazla kullandığı odalara pencere yapılması yasaklandı. Kadınların gökyüzünü görmesine bile engel olan yeni kanunlar, kırsaldan şehre ülkenin her yerinde eşi benzeri görülmemiş bir baskı ortamı yarattı.

Afganistan'da yeni yasaklar: Kadınlar gökyüzünü göremeyecek! - 1

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA "KADIN" YASAĞI

Afganistan'da kadınlara hem sivil toplum kuruluşu, hem de pencere yasağı geldi.

Taliban yönetimi, kadınları istihdam eden tüm yerli ve yabancı sivil toplum kuruluşlarının kapatılacağını duyurdu.

DÜNYA HABERLERİ

Afganistan'da yeni yasaklar: Kadınlar gökyüzünü göremeyecek! - 2

KADINLARI HAYATTAN ALIKOYAN YÖNETİM

Afganistan Ekonomi Bakanlığı, son emre uyulmadığı takdirde STK'ların Afganistan'da faaliyet gösterme lisanslarını kaybedeceğini açıkladı.

Taliban'ın Sivil Toplum Kuruluşlarına yönelik baskısı giderek artarken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ülkedeki kadın insani yardım çalışanlarının çalışmalarının engellendiğini açıklamıştı. 

Afganistan'da yeni yasaklar: Kadınlar gökyüzünü göremeyecek! - 3

KADINLAR GÖKYÜZÜNÜ GÖREMEYECEK

Taliban yönetimi, binaların çoğunlukla kadınların bulunduğu oda ve alanlarına pencere yapılmasını da yasakladı.

Haftasonu duyurulan kararnameye göre bu alanlarda yer alan pencerelerin de kapatılması zorunlu olacak.

Afganistan'da yeni yasaklar: Kadınlar gökyüzünü göremeyecek! - 4

ERKEKLER KADINLARI GÖRMEYECEK

Karara gerekçe olarak erkeklerin ev içi alanlardaki kadınları görmesinden kaynaklanabilecek "ahlak dışı ve müstehcen eylemlerden endişe duyulduğu" gösterildi.

Afganistan'da yeni yasaklar: Kadınlar gökyüzünü göremeyecek! - 5

KADINLARIN SESİNİ KISAN REJİM

Kız öğrencilerin de altıncı sınıftan sonra eğitim almasını yasaklayan Taliban geçtiğimiz haftalarda kadınlara sokakta yüksek sesle konuşmayı da yasaklamıştı.

Memurlar, otobüs duraklarında ve alışveriş merkezlerinde dolaşarak kıyafet yönetmeliği ihlal edenleri veya seslerini yükseltebilecek kadınları arıyor.

Afganistan'da yeni yasaklar: Kadınlar gökyüzünü göremeyecek! - 6

Kadınların büyük çoğunluğu, Taliban liderliğinin daha hoşgörülü hale getirilebileceği umudunu çoktan yitirmiş durumda.

Artan baskı ve art arda getirilen kısıtlamalarla Taliban, dini kadınlara karşı bir silah olarak kullanmaya devam edecek.

Afganistan'da yeni yasaklar: Kadınlar gökyüzünü göremeyecek! - 7
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