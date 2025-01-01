Afganistan'da yeni yasaklar: Kadınlar gökyüzünü göremeyecek!

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA "KADIN" YASAĞI

Afganistan'da kadınlara hem sivil toplum kuruluşu, hem de pencere yasağı geldi.

Taliban yönetimi, kadınları istihdam eden tüm yerli ve yabancı sivil toplum kuruluşlarının kapatılacağını duyurdu.