Afganistan'da yeni yasaklar: Kadınlar gökyüzünü göremeyecek!
Afganistan'daki Taliban yönetimi, kadınlara yönelik yeni yasaklar getirdi. Kadınların çalıştığı sivil toplum kuruluşlarının kapatılacağını açıklayan Taliban yönetimi, pencere yasağı da getirdi. Kadınların daha fazla kullandığı odalara pencere yapılması yasaklandı. Kadınların gökyüzünü görmesine bile engel olan yeni kanunlar, kırsaldan şehre ülkenin her yerinde eşi benzeri görülmemiş bir baskı ortamı yarattı.
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA "KADIN" YASAĞI
Afganistan'da kadınlara hem sivil toplum kuruluşu, hem de pencere yasağı geldi.
Taliban yönetimi, kadınları istihdam eden tüm yerli ve yabancı sivil toplum kuruluşlarının kapatılacağını duyurdu.