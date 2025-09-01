Afganistan’da yıkıcı deprem: 622 ölü, bin 500’den fazla yaralı

SON YILLARIN EN BÜYÜK FELAKETİ

Afganistan’ın doğusunda meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem, ülkenin son yıllardaki en büyük felaketlerinden birine yol açtı.

Taliban yönetimindeki İçişleri Bakanlığı, en az 622 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 500’den fazla kişinin yaralandığını ve çok sayıda evin yıkıldığını açıkladı.

KÖYLER YERLE BİR OLDU

Deprem özellikle Kunar ve Nangarhar vilayetlerinde büyük yıkıma neden oldu. Kunar’da en az 610, Nangarhar’da ise 12 kişi yaşamını yitirdi.

Yetkililer, Kunar’da üç köyün tamamen yerle bir olduğunu, birçok köyde ise ciddi hasar meydana geldiğini bildirdi.