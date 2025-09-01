Afganistan’da yıkıcı deprem: 622 ölü, bin 500’den fazla yaralı

Afganistan'da 6 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. En az 622 kişinin hayatını kaybettiği depremde bin 500'ü aşkın kişi yaralandı. Kurtarma ekipleri ise enkaz altında kalanlar için zamana karşı yarışıyor.

Afganistan'da yıkıcı deprem: 622 ölü, bin 500'den fazla yaralı

SON YILLARIN EN BÜYÜK FELAKETİ

Afganistan’ın doğusunda meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem, ülkenin son yıllardaki en büyük felaketlerinden birine yol açtı.

Taliban yönetimindeki İçişleri Bakanlığı, en az 622 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 500’den fazla kişinin yaralandığını ve çok sayıda evin yıkıldığını açıkladı.

KÖYLER YERLE BİR OLDU

Deprem özellikle Kunar ve Nangarhar vilayetlerinde büyük yıkıma neden oldu. Kunar’da en az 610, Nangarhar’da ise 12 kişi yaşamını yitirdi.

Yetkililer, Kunar’da üç köyün tamamen yerle bir olduğunu, birçok köyde ise ciddi hasar meydana geldiğini bildirdi.

Afganistan'da yıkıcı deprem: 622 ölü, bin 500'den fazla yaralı

HELİKOPTERLER VE ASKERLER DEVREDE

Helikopterler ve askeri birlikler, enkazdan çıkarılan yaralıları hastanelere taşırken, köylüler de kurtarma çalışmalarına destek verdi. Savunma Bakanlığı, düzenlenen 40 uçuşla 420 yaralı ve cenazenin taşındığını duyurdu.

Taliban yönetimi, tüm ekiplerin seferber edildiğini belirtirken, Dışişleri Bakanlığı şu ana kadar hiçbir yabancı hükümetin yardım için temasa geçmediğini açıkladı.

Afganistan'da yıkıcı deprem: 622 ölü, bin 500'den fazla yaralı

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

Başkent Kabil’de sağlık yetkilileri, ulaşılması güç dağ köylerine ekiplerin sevk edildiğini söyledi.

Depremin merkez üssü, Pakistan sınırındaki Khyber Pakhtunkhwa bölgesine yakın, evlerin çoğunun kerpiç ve taştan yapıldığı bir alan olarak açıklandı.

Afganistan'da yıkıcı deprem: 622 ölü, bin 500'den fazla yaralı

AFGANİSTAN'IN DEPREM TARİHÇESİ

Afganistan, özellikle Hint ve Avrasya levhalarının kesiştiği Hindu Kush dağlarında sık sık yıkıcı depremlerle sarsılıyor.

Haziran 2022’deki 6,1 büyüklüğündeki depremde en az bin kişi hayatını kaybetmişti.

Geçen yıl ülkenin batısında meydana gelen bir dizi depremde ise yine binden fazla insan yaşamını yitirmişti.

